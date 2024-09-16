«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы

Будет ли образование в ОмГУ выгодным теперь уже для потенциальных и действующих студентов, которые получают второе образование или продолжают обучение после другого учебного заведения? Скорее нет, чем да. Омский государственный университет не единственный вуз в городе, однако исключительно он так часто мелькает в скандальных инфоповодах.