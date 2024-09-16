«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы

Posted 16 сентября, 06:00
Published 16 сентября, 06:00
Modified 16 сентября, 06:01
Updated 16 сентября, 06:01
В редакцию Города55 обратился студент ОмГУ, который рассказал, что в вузе отменили перерасчет за академическую разницу. Со слов обучающегося, такое решение принял ректор университета Сергей Замятин.
Она возникает при расхождении в учебных планах разных вузов, факультетов, специальностей. Это предметы, которые студент не изучал раньше или изучал более узко.
Академическую разницу нужно сдать обязательно, чтобы получить диплом. Она может возникать в следующих случаях:
Студент государственного университета, который попросил остаться анонимным, рассказал Городу55, что при оплате нового семестра ему отказались делать скидку за предметы, уже изученные в рамках направления.
Он обратился в отдел кадров, чтобы узнать, есть ли документ, в котором прописано основание для отмены академической разницы. Оказалось, что все чуть сложнее.
Заместитель начальника отдела кадров студентов Игорь Шайдуров ответил студенту, что подобное решение приняли еще весной этого года. Причем и решение о назначении скидок, и решение об их отмене не закреплено документально.
«Такого документа нет, как и не было документа, который бы говорил о том, что мы должны перерасчитывать [стоимость оплаты] в связи с тем, что вам какие-то дисциплины перезачли. Соответственно, вуз принял решение, что теперь перерасчеты в сторону уменьшения в случае перезачета результатов ранее изученных дисциплин больше проводиться не будет. Это решение с апреля-мая. Студентов оповещаем по факту. Университет, грубо говоря, теряет деньги. Это основная часть доходов вуза», — сообщил Шайдуров в беседе со студентом.
Обучающиеся не обрадовались такой новости. «Что за подстава?» — возмутился один из них, отметив, что студентам с большим числом перезачетов обиднее всего.
«Какой бред. Студенты теперь как дойная корова»;
«Есть подозрение, что им тупо бабок сгребсти надо»;
«Я вообще на первом курсе на втором семестре с учетом перезачетов оплатила около 6 тысяч (тогда семестр стоил чуть больше 26 тысяч, сейчас семестр стоит 27,5 тысяч, — прим. Ред.);
«Что за подстава? У меня только один перезачет, это ладно. А тем, у кого много, наверное, вообще обидно».
Город55 запросил в госуниверситете официальный комментарий по ситуации. По их информации, основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальными нормативными актами вуза. В июне утвердили два таких документа, которые, по словам сотрудников университета, созданы для повышения успеваемости обучающихся. Однако, судя по информации вуза, в университете действительно не существовало документа, согласно которому студентам должны перерасчитывать академразницу.
«Более 100 обучающихся подали заявления в срок на получения скидки за высокую успеваемость по итогам прошлого года обучения до 10%. Более 300 абитуриентов воспользовались возможностью снизить стоимость обучения уже при поступлении на основе предыдущих успехов в учебе до 30%. Иные нормативные акты, регламентирующие снижение стоимости услуг, в университете отсутствуют. Плата за академическую разницу со студентов не взымается», — сообщили в ОмГУ.
В России существует Федеральный закон, согласно которому студент имеет право на то, чтобы университет зачел ему учебные предметы, курсы, дисциплины, которые он ранее изучил в другом вузе. Порядок зачета оценок определяется локальным актом организации.
В ОмГУ соответствующее положение в обновленном варианте приняли 25 декабря 2020 года. В документе говорится, что сравниваются и сопоставляются результаты уже пройденных курсов, дисциплин в другом вузе с планируемыми результатами по образовательной программе студента. Для этого обучающийся должен предоставить подтверждающие документы. Таким образом, про скидки или перерасчеты в ФЗ речи не идет — говорится именно о перезачете уже пройденных дисциплин.
По словам председателя научного студенческого общества юридического факультета вуза Татьяны Петраковой, ответ администрации ОмГУ немотивирован: именно на основании этого положения вуз должен предоставить студенту возможность получить перерасчет.
«Перерасчет напрямую зависит от положения, соответственно, отказывать в проведении такой процедуры университет не имеет права», — добавила Петракова.
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ОмГУ снова оказался в центре внимания СМИ из-за жалоб студентов. На этот раз в вузе прямо говорят: университет не заинтересован в работе со студентами, уже имеющими образование и претендующими на перезачеты, так как такие студенты университету невыгодны в прямом смысле.
Будет ли образование в ОмГУ выгодным теперь уже для потенциальных и действующих студентов, которые получают второе образование или продолжают обучение после другого учебного заведения? Скорее нет, чем да. Омский государственный университет не единственный вуз в городе, однако исключительно он так часто мелькает в скандальных инфоповодах.
Напомним, Сергея Замятина из Томска назначили ректором ОмГУ в декабре 2022 года. Ранее Городу55 стало известно, что его наказали за отказ переводить студента на бюджет. В отношении Замятина применили дисциплинарное взыскание. А недавно преподаватель юридического факультета пожаловалась на недоступность парковки у главного корпуса ОмГУ на Фрунзе.