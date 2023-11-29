Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников

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Омская таможня сегодня, 29 ноября, опубликовала свежие вакансии. В ведомстве набирают специалистов ведущей группы должностей для формирования кадрового резерва. Будущим сотрудникам готовы предложить зарплату от 40 000 до 45 000 рублей.
Список требований и обязанностей в вакансии настолько большой, что уместится лишь на нескольких листах. Приведем некоторые из них. Для специалистов ведущей группы должностей обязательно иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации и таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Также требуется уметь мыслить системно и стратегически, планировать, рационально использовать время, быть коммуникабельным, знать документооборот.
Заявки от кандидатов принимают до 19 декабря.
Ранее Город55 сообщал, что омские курьеры оказались самыми высокооплачиваемыми работниками. Им готовы платить около 99 600 рублей в месяц.