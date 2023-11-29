Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников

Список требований и обязанностей в вакансии настолько большой, что уместится лишь на нескольких листах. Приведем некоторые из них. Для специалистов ведущей группы должностей обязательно иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации и таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Также требуется уметь мыслить системно и стратегически, планировать, рационально использовать время, быть коммуникабельным, знать документооборот.