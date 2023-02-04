В Омске разыскивается женщина из-за оплаты покупок чужой банковской картой

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 11 пришла 59-летняя женщина с заявлением о хищении. Жительница Центрального округа рассказала, что потеряла банковскую карточку, и на телефон начали приходить уведомления о покупках, которые она не совершала. Всего омичка лишилась 5 200 рублей.