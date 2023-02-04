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Updated Сегодня, 03:50

В Омске разыскивается женщина из-за оплаты покупок чужой банковской картой

4 февраля 2023, 03:50
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичи не прекращают подбирать утерянные карты и оплачивать ими «билет в камеру».

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 11 пришла 59-летняя женщина с заявлением о хищении. Жительница Центрального округа рассказала, что потеряла банковскую карточку, и на телефон начали приходить уведомления о покупках, которые она не совершала. Всего омичка лишилась 5 200 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили через банк, что картой заявительницы расплачивались на ул. Завертяева. На камеры видеонаблюдения в магазине попала женщина в шубе, которую полиция подозревает в незаконных покупках. Видео опубликовали в официальном сообществе омской полиции. Женщину разыскивают.

Нашел карту — верни в банк. В Омске человек решил расплатиться чужой картой
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#Дарья Зыкова#Омск#Полиция#Розыск#Банковская карта#Оплата#Хищение#Общество#Город#Происшествия#Новости
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