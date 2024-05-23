Ни тротуаров, ни денег. Суд обязал подрядчика вернуть 1,3 млн за работу в Калачинске

После чего администрация Калачинского района обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. Однако суд не стал рассматривать это дело. Тогда прокуратура подала свой иск в суд. В результате с коммерческой организации и осужденного взыскали почти 1,3 млн рублей в бюджет Калачинского городского поселения.