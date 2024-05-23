Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

иллюстрация

Ни тротуаров, ни денег. Суд обязал подрядчика вернуть 1,3 млн за работу в Калачинске

23 мая 2024, 08:28
Фото: Город55
иллюстрация

Подрядчик из Омска вернет 1,3 млн за некачественный тротуар в Калачинске

Артур Торчян, руководитель двух компаний — «АртСтрой+» и «АртСтрой», был признан виновным в мошенничестве. Он получил более 1,6 млн рублей под предлогом выполнения работ по благоустройству тротуаров в Калачинске. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении ущерба.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в 2021 году Калачинский городской суд вынес приговор директору двух компаний — «АртСтрой+» и «АртСтрой». Артура Торчяна признали виновным в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Оказалось, что осужденный получил более 1,6 млн рублей якобы за работы по благоустройству тротуаров в Калачинске. Эти деньги были выделены из бюджета в рамках муниципальных контрактов при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

После чего администрация Калачинского района обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. Однако суд не стал рассматривать это дело. Тогда прокуратура подала свой иск в суд. В результате с коммерческой организации и осужденного взыскали почти 1,3 млн рублей в бюджет Калачинского городского поселения.

Украли 56 млн. В Омске глав двух стройфирм осудят за мошенничество на капремонте дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд вынес приговор последователям школы духовного развития за крупное мошенничествоНешуточный срок. Экс-сотрудников ОмГТУ накажут за мошенничество и кражу 1,8 млнУкрал 6 млн. Директор омского «Спецпрома» сядет на 3 года за мошенничество
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Новости#Гражданский иск#Лишение свободы#Ущерб#Директор#Оплата#Денежные средства#Калачинский городской суд#Муниципальный бюджет#Преступления#Ч. 4 ст. 159 УК РФ#ООО «АртСтрой+»#Испытательный срок#Работы по благоустройству тротуаров#Г. Калачинск#Средства бюджета#Муниципальные контракты#Проект «Формирование комфортной городской среды»#Администрация Калачинского района#Орган местного самоуправления#Гражданское судопроизводство#Коммерческая организация#Исполнительный лист#Бюджет Калачинского городского поселения
Подпишитесь
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
Сегодня, 03:28
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Сегодня, 06:41
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
Сегодня, 08:00
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"