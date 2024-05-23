Ни тротуаров, ни денег. Суд обязал подрядчика вернуть 1,3 млн за работу в Калачинске

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в 2021 году Калачинский городской суд вынес приговор директору двух компаний — «АртСтрой+» и «АртСтрой». Артура Торчяна признали виновным в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Оказалось, что осужденный получил более 1,6 млн рублей якобы за работы по благоустройству тротуаров в Калачинске. Эти деньги были выделены из бюджета в рамках муниципальных контрактов при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
После чего администрация Калачинского района обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. Однако суд не стал рассматривать это дело. Тогда прокуратура подала свой иск в суд. В результате с коммерческой организации и осужденного взыскали почти 1,3 млн рублей в бюджет Калачинского городского поселения.