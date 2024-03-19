До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Мошенники в интернете могут поджидать вас везде. У аферистов заготовлены схемы на все случаи жизни. С одной из таких махинаций столкнулся корреспондент Города55 Евгений Игишев в приложении для знакомств. Далее — от первого лица.
Воскресным вечером в «ВК-знакомствах» мне написала некая 26-летняя Ксюша. Стандартная анкета, немного описания и несколько фотографий. Что интересно, ни один из снимков не был как-то привязан к Омску. Девушка сразу проявила активность и в первом же сообщении предложила перейти в телеграм. Согласился, но по стилю переписки почти на 100% был уверен, что передо мной аферисты.
Орфографию и пунктуацию сообщений «Ксюши» сохраняю.
«Привет, как дела, откуда ты? А то знакомства путаются с городами», — сразу же спросила собеседница.
Удивительно, в анкете у меня написан город. Таким образом мошенники получают информацию для будущей аферы. Ответил, что я из Омска.
«Я тоже) Расскажи о себе немного, как давно в онлайн знакомствах, что найти хочешь, кем работаешь и увлечения если есть) я отвечу по аналогии, чтоб честно было)», — пришло сообщение.
Переписка значительно затягивалась, так как мошенники могли отвечать по несколько часов. Думаю, таких окучиваемых клиентов у них просто сотни, а подстраиваться под каждого индивидуально нет времени.
«Я работаю экономистом, люблю готовить, занимаюсь спортом дома и много работаю) Цель на сайте найти адекватного молодого человека для общения и дальнейших отношений. Как любишь выходные проводить?» — прощупывала почву Ксюша.
Наша игра продолжалась. Я отвечал общими фразами.
«Кстати, думала предложить продолжить знакомство при личной встрече ты вроде нормальный парень и мне проще один раз увидеться, куда нибудь сходить, чтоб лучше узнать человека) в какой день ты свободен?» — спросила собеседница.
К этому времени с момента знакомства прошли примерно сутки. Напомню, ждать ответа от аферистов приходилось по несколько часов. Предложил для встречи ближайший вечер.
«А ты кальян куришь? Я хотела бы сходить в лаундж, от кальяна бы после работы не отказалась, в настолки поиграем, пообщаемся и потом фильм посмотрим. У тебя есть их номер? Там нужно заранее заказать», — предложила Ксюша.
Конечно, номера лаунджа у меня никакого не было, о чем я и сообщил, а в ответ получил ссылку. Развязка была близка.
Перед нами красивый лендинг, который предлагает провести время в уютной атмосфере. Гостям доступны пакеты услуг: «Стандарт», «Свидание» и «Свидание VIP». Цена от 3490 до 6690 рублей. В сервис включены аренда зала, просмотр фильма, пицца, суши, романтический ужин, кальян, поп-корн, фотоссесия и прочие радости жизни. Отмечается, что в залах нет видеонаблюдения, что делает обстановку максимально интимной.
На сайте солидный список городов и адресов, где присутствуют лаунджи. В Омске он якобы расположен в «Меге». Все для обмана доверчивых клиентов из разных уголков страны. На страничке даже указано юридическое лицо — ООО «Lounge кино». Несложно догадаться, что такой фирмы на самом деле нет. Но есть фейковые отзывы.
«Очень понравился кинотеатр! Дизайн интерьера такой простой, ничего лишнего. Персонал вежлив) В самой комнате спокойно, даже если в соседней шумят, удобные кресло-мешки) Уборная называется кодовым словом „Библиотека“», — гласит один из отзывов.
На сайте работает «служба поддержки».
«При оплате через сайт также перевод по СБП возможен qr-кодом. В случае смены планов клиент может осуществить возврат денежных средств в полном объеме», — говорит вежливый персонал.
Доверчивому обывателю остается лишь перейти к форме оплаты, заполнить данные и навсегда попрощаться с суммой на карте.
Процесс развода на деньги подходил к концу, и мне стало скучно. Я решил уточнить у Ксюши, где все-таки находится лаундж в «Меге».
«На первом этаже», — сообщила собеседница.
Ответы стали приходить быстро. Мошенников, видимо, волновало, почему я все еще не оплатил бронь, ведь был уже на крючке. Продолжать диалог было уже бесполезно, и я открыл карты.
«Молодец, что не скрываешь свой номер. Жди приколов», — на прощание сказал мошенник, и я улетел в бан.
Приколов так и не дождался.
О том, как уберечь свои деньги от мошенников на сайтах знакомств, рассказал замначальника отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений в сфере информации и информационных технологий УМВД России по городу Омску капитан полиции Владимир Мироненко.
«Мошенниками могут выступать как лица мужского пола, которые общаются от имени привлекательных дам, так и девушки, желающие нажиться на доверчивости молодых людей. Они используют различные способы обмана, например, предлагают пройти по ссылке и оплатить билеты в кино или театр для совместного похода, забронировать столик в кафе или другом развлекательном заведении — на самом деле несуществующих».
Владимир Мироненко объяснил, на что необходимо обратить внимание, если вы все же решили рискнуть и организовать досуг с незнакомкой.
«Прежде чем произвести оплату через сайт — на бронирование билетов, путевок, каких-либо услуг, нужно прочитать отзывы и созвониться с представителями компании, оказывающей услуги. Всегда первоначальный диалог необходимо начинать именно по каналам сотовой связи, а не через мессенджеры. Если организация находится в вашем городе, не поленитесь проверить ее существование лично или хотя бы в поисковике».
Полицейский добавил, что аферисты могут пойти и на другие уловки.
«Также следует насторожиться, когда вам предлагают оплатить или забронировать место или услугу по заниженной в разы цене — это может быть уловка для привлечения внимания. Если вы все-таки наткнулись на мошенников, независимо от того, перевели им деньги или нет, вы имеете полное право обратиться в полицию. Лучше сделать это лично в отделе полиции по месту жительства либо на сайте УМВД России по Омской области».
Об аналогичной схеме мошенничества Город55 рассказывал год назад. Новая знакомая в социальных сетях пыталась обмануть омича с бронированием комнаты в кальянной.