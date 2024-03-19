До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств

Воскресным вечером в «ВК-знакомствах» мне написала некая 26-летняя Ксюша. Стандартная анкета, немного описания и несколько фотографий. Что интересно, ни один из снимков не был как-то привязан к Омску. Девушка сразу проявила активность и в первом же сообщении предложила перейти в телеграм. Согласился, но по стилю переписки почти на 100% был уверен, что передо мной аферисты.