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Posted 12 декабря, 16:20

Published 12 декабря, 16:20

Modified 12 декабря, 16:22

Updated 12 декабря, 16:22

Хоценко отреагировал на жалобы врачей из-за реорганизации отделения в Тарской ЦРБ

Хоценко отреагировал на жалобы врачей из-за реорганизации отделения в Тарской ЦРБ

12 декабря 2024, 16:20
Фото: Александр Труш. Пресс-служба правительства Омской области.
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
Рентгенологическое отделение собираются присоединить к Клиническому диагностическому центру. Руководитель профильного министерства по просьбе губернатора объяснил, почему этот шаг не следует воспринимать, как ликвидацию.

На прямой линии губернатора Виталия Хоценко сегодня прозвучал вопрос о «закрытии» рентгенологического отделения в Тарской ЦРБ. Его передачей омскому Клиническому диагностическому отделению недовольны сотрудники и местные жители.

По словам министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова, которому губернатор поручил отвечать на профильный вопрос, речи о ликвидации в 2025 году рентгенологического отделения нет, его просто переподчинят и сделают филиалом другого медучреждения. При этом филиал будет и дальше обслуживать северные районы Омской области. Для пациентов — формат работы, место проведения и обследования в рамках ОМС останутся прежними.

«На баланс филиала КДЦ должны перейти аппараты МСКТ, МРТ и два рентген аппарата. Один из них, аналоговый, с максимальным износом нуждается в замене в течение ближайшего времени. Покупка современного, уже цифрового оборудования будет произведена за счет средств Клинического диагностического центра», — отметил Маркелов.

Изменения и переход под «шефство» Клинического диагностического центра назрели, прежде всего, из-за неполной загрузки оборудования, которое сегодня установлено в Тарской ЦРБ. Например, на двух аппаратах МСКТ в месяц выполняется не более 800 исследований, хотя их плановая мощность составляет 1300 исследований. Аппарат МРТ, которые установили в Тарскую ЦРБ в апреле 2024-го, как оказалось, до сих пор не получил санитарно-эпидемиологического заключения и не работает для жителей северных районов.

«Реорганизация отделения призвана устранить существующие проблемы и позволит жителям ездить не ездить в Омск для таких важных обследований, а проходить их в Таре. Сократится также финансовая нагрузка на Тару, особенно в разрезе ремонта, гарантийного и постгарантийного обслуживания оборудования, потому что оно является очень-очень дорогим, — пояснил министр здравоохранения.

При этом Маркелов подчеркнул, что речь не идет о ликвидации рентгенологического отделения, его просто переподчинят другому учреждению. А отделения лабораторной и функциональной диагностики продолжат работать в составе ЦРБ в прежнем режиме.

Медперсоналу реорганизуемого отделения, кстати, предложили перейти в штат КДЦ. В финансовом плане этот шаг не скажется негативно на сотрудниках. Они продолжат получать социальные доплаты, предусмотренные для сельских медиков.

Губернатор Виталий Хоценко в заключении заметил, что люди после изменений и перехода не должны заметить дискомфорт. О других вопросах, на которые успел ответить глава Омской области, Город55 рассказал в онлайн-трансляции.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Реорганизация#Пациенты#Тарский район#Обследование#Министерство здравоохранения#Тарская ЦРБ#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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