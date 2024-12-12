Хоценко отреагировал на жалобы врачей из-за реорганизации отделения в Тарской ЦРБ

Изменения и переход под «шефство» Клинического диагностического центра назрели, прежде всего, из-за неполной загрузки оборудования, которое сегодня установлено в Тарской ЦРБ. Например, на двух аппаратах МСКТ в месяц выполняется не более 800 исследований, хотя их плановая мощность составляет 1300 исследований. Аппарат МРТ, которые установили в Тарскую ЦРБ в апреле 2024-го, как оказалось, до сих пор не получил санитарно-эпидемиологического заключения и не работает для жителей северных районов.