Состояние недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка» обследуют за 12 млн рублей

Кроме того, в Омске также начались работы по уборке территории, предназначенной для строительства. Уже в этом году аэропорт начал искать подрядчиков для проведения этих работ, которые займут значительную часть подготовительных этапов проекта. На очистку территории ежегодно будет выделяться до 6 миллионов рублей.