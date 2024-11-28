Состояние недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка» обследуют за 12 млн рублей

Posted 28 ноября, 05:22
Published 28 ноября, 05:22
Modified 28 ноября, 05:30
Updated 28 ноября, 05:30
Как следует из опубликованной на сайте госзакупок информации, заказчиком выступил федеральный институт «Аэропроект». Начальная стоимость контракта составила 11,89 миллиона рублей. Основная задача специалистов заключается в оценке состояния строительных конструкций и оборудования, возведенных до момента заморозки проекта.
В рамках технического задания обозначены 39 объектов аэродромной инфраструктуры, которые нуждаются в обследовании. Среди них числятся недостроенный аэровокзал, диспетчерские пункты, склады, подстанции и другие сооружения. Дополнительно будет изучено состояние 26 объектов аэропортовой инфраструктуры.
Договор с исполнителем контракта был подписали 27 ноября. Завершить все работы необходимо к концу 2025 года. По результатам обследования предстоит получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». После этого генеральный проектировщик должен согласовать проект с заказчиком строительства, компанией «Омскаэроинвест».
Важно отметить, что ранее руководитель проекта посещал строительную площадку, заявив, что основная сложность в реализации проекта — заболоченность местности. Это создает определенные вызовы, например, для сброса ливневых вод.
Напомним, что в июне этого года губернатор Омской области подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка» с планом завершения к 2028 году. Позже проект был одобрен правительством России. В рамках концессионного соглашения с ООО «Омскаэроинвест» аэропортовый комплекс получит финансирование из федерального бюджета в 2026–2027 годах, по 4,9 миллиарда рублей ежегодно. Проект разрабатывает петербургская компания «Хвоя».
Кроме того, в Омске также начались работы по уборке территории, предназначенной для строительства. Уже в этом году аэропорт начал искать подрядчиков для проведения этих работ, которые займут значительную часть подготовительных этапов проекта. На очистку территории ежегодно будет выделяться до 6 миллионов рублей.
Будущий аэропорт будет не только важным транспортным узлом для Омска, но и ключевым элементом трансконтинентального коридора, обеспечивающего связь Азии и Европы. Ожидается, что он будет обслуживать до 3,5 миллионов пассажиров в год.
Интересный момент: ранее Федоровка фигурировала в теме «состаривания» Омской области, археологи обнаружили культурный слой времен царя Михаила в устье Оми. Этот факт может сделать Омск почти на век старше — в 2028 году региону должно исполниться 400 лет. В том же году планируется сдача нового аэропорта «Омск-Федоровка»