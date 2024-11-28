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Posted 28 ноября, 05:22

Published 28 ноября, 05:22

Modified 28 ноября, 05:30

Updated 28 ноября, 05:30

Состояние недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка» обследуют за 12 млн рублей

Состояние недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка» обследуют за 12 млн рублей

28 ноября 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
До конца следующего года специалисты проведут комплексное обследование всех зданий и сооружений недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка». На эти работы выделено почти 12 миллионов рублей.

Как следует из опубликованной на сайте госзакупок информации, заказчиком выступил федеральный институт «Аэропроект». Начальная стоимость контракта составила 11,89 миллиона рублей. Основная задача специалистов заключается в оценке состояния строительных конструкций и оборудования, возведенных до момента заморозки проекта.

В рамках технического задания обозначены 39 объектов аэродромной инфраструктуры, которые нуждаются в обследовании. Среди них числятся недостроенный аэровокзал, диспетчерские пункты, склады, подстанции и другие сооружения. Дополнительно будет изучено состояние 26 объектов аэропортовой инфраструктуры.

Договор с исполнителем контракта был подписали 27 ноября. Завершить все работы необходимо к концу 2025 года. По результатам обследования предстоит получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». После этого генеральный проектировщик должен согласовать проект с заказчиком строительства, компанией «Омскаэроинвест».

Важно отметить, что ранее руководитель проекта посещал строительную площадку, заявив, что основная сложность в реализации проекта — заболоченность местности. Это создает определенные вызовы, например, для сброса ливневых вод.

Напомним, что в июне этого года губернатор Омской области подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка» с планом завершения к 2028 году. Позже проект был одобрен правительством России. В рамках концессионного соглашения с ООО «Омскаэроинвест» аэропортовый комплекс получит финансирование из федерального бюджета в 2026–2027 годах, по 4,9 миллиарда рублей ежегодно. Проект разрабатывает петербургская компания «Хвоя».

Кроме того, в Омске также начались работы по уборке территории, предназначенной для строительства. Уже в этом году аэропорт начал искать подрядчиков для проведения этих работ, которые займут значительную часть подготовительных этапов проекта. На очистку территории ежегодно будет выделяться до 6 миллионов рублей.

Будущий аэропорт будет не только важным транспортным узлом для Омска, но и ключевым элементом трансконтинентального коридора, обеспечивающего связь Азии и Европы. Ожидается, что он будет обслуживать до 3,5 миллионов пассажиров в год.

Интересный момент: ранее Федоровка фигурировала в теме «состаривания» Омской области, археологи обнаружили культурный слой времен царя Михаила в устье Оми. Этот факт может сделать Омск почти на век старше — в 2028 году региону должно исполниться 400 лет. В том же году планируется сдача нового аэропорта «Омск-Федоровка»

Проект аэропорта «Омск-Федоровка» одобрили в правительстве России
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#Диана Рязанцева#Строительство#Аэропорт#Пассажиры#Контракт#Инфраструктура#Проект#Омск-Федоровка#Заказчик#Подрядчики#Обследование
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