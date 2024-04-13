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иллюстрация

Намерены расширить: омское минприроды вернет участок комплексу «Старозагородный»

13 апреля 2024, 12:48
Фото: Город55
иллюстрация
Минприроды добавит в комплекс «Старозагородный» участок между двумя озерами после экологического обследования, которое подтвердит его особо ценное значение для сохранения природных комплексов.

Омское Минприроды готовится расширить рекреационный комплекс «Старозагородный». Для этого они включат в него участок, который находится между двумя озерами. Однако прежде чем приступить к реализации плана, нужно обследовать эту территорию.

карта-схема (скриншот)карта-схема (скриншот)
карта-схема (скриншот)
Фото: zakupki.gov.ru

На портале госзакупок указана начальная цена контракта — 70 тысяч рублей. Уточним, что площадь участка составляет 1 тысячу квадратных метров. Здесь подрядчику предстоит провести экологическое обследование и убедиться, что территория имеет особо ценное значение для сохранения природных комплексов.

После этого необходимо подготовить научное обоснование для расширения границ и создать карты-схемы уточненных границ. При этом все действия должны быть согласованы с администрацией Омска.

Напомним, что ранее на этом участке планировалось построить часовню. Однако по неизвестным причинам этот проект так и не был реализован.

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