Намерены расширить: омское минприроды вернет участок комплексу «Старозагородный»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Омское Минприроды готовится расширить рекреационный комплекс «Старозагородный». Для этого они включат в него участок, который находится между двумя озерами. Однако прежде чем приступить к реализации плана, нужно обследовать эту территорию.
На портале госзакупок указана начальная цена контракта — 70 тысяч рублей. Уточним, что площадь участка составляет 1 тысячу квадратных метров. Здесь подрядчику предстоит провести экологическое обследование и убедиться, что территория имеет особо ценное значение для сохранения природных комплексов.
После этого необходимо подготовить научное обоснование для расширения границ и создать карты-схемы уточненных границ. При этом все действия должны быть согласованы с администрацией Омска.
Напомним, что ранее на этом участке планировалось построить часовню. Однако по неизвестным причинам этот проект так и не был реализован.