В омской школе на Московке обрушился потолок: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
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Updated Сегодня, 17:18
Сегодня, 4 сентября, в паблике ЧП Омск омичи рассказали об инциденте, которой произошел в школе №104 на Московке. Там посреди учебного дня обрушилась штукатурка с потолка в раздевалке. К счастью, пострадавших среди учеников и учителей нет. Все в этот момент были в других местах здания.
На снимках видно, что обломки штукатурки довольно тяжелые и могли привести к плачевным последствиям. В администрации Омска рассказали, что раздевалку оперативно закрыли. Этажом выше прямо над ней также располагался учебный класс. Его тоже закрыли в целях безопасности.
«Раздевалка закрыта, класс расположенный над ней также выведен из учебного процесса. Будет произведено инструментальное обследование данного участка потолка. Подчеркнем, школа 1957 года постройки, в программу капремонта включена на 2026 год», — уточнили в мэрии.
Ранее Город55 писал о другом ЧП в одной из омских школ. Там сработала пожарная сигнализация, из-за чего в первый учебный день всех учеников вывели на улицу. Ситуация доставила немало переживаний омичам.