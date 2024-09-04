В омской школе на Московке обрушился потолок: что известно на данный момент

Сегодня, 4 сентября, в паблике ЧП Омск омичи рассказали об инциденте, которой произошел в школе №104 на Московке. Там посреди учебного дня обрушилась штукатурка с потолка в раздевалке. К счастью, пострадавших среди учеников и учителей нет. Все в этот момент были в других местах здания.