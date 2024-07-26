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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В некотоорых домах вода поднималась на 30 см

В Кировском округе Омска комиссия обследовала больше 130 затопленных домов

26 июля 2024, 09:27
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
В некотоорых домах вода поднималась на 30 см
Всего от жителей поступило 234 обращения о подтоплениях.

В Старом Кировске продолжается обследование частных домов, пострадавших при подтоплении. Сегодня, 26 июля, специалисты из районной администрации работали, в том числе, на улице Тургенева в Немецком поселке, где затопило сразу несколько домов. Омичка Татьяна Шульц живет здесь 20 лет. Дом построен в 1939 году.

«17 июля пошел ливень. Мы когда с работы пришли, открыли ворота, а тут у нас море. Все расплылось. В дом без сапог невозможно было зайти — воды по щиколотку. Свет не включаем, боимся, что все сгорит. Вся мебель, все вещи намокли. У соседей тоже вода. Сейчас сделали ливневку, но не до конца. Вода не уходит», — рассказала Татьяна.

Этим летом на Омск обрушились рекордные ливни. 17 июля в городе выпала почти двухмесячная норма осадков — 92 мм.

Татьяна Шульц живет в Немецком поселке 20 летТатьяна Шульц живет в Немецком поселке 20 лет
Татьяна Шульц живет в Немецком поселке 20 лет
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В администрацию Кировского округа от жителей поступило 234 обращения о подтоплении. На этой неделе специалисты обошли более 130 домов. В большинстве случаев непогода нанесла урон по огородам и дворам, но в некоторых жилых помещениях вода поднималась до 30 см. Специалисты составляют акт обследования, необходимый для пакета документов при получении выплат.

Специалисты составляют акты обследования пострадавшего жильяСпециалисты составляют акты обследования пострадавшего жилья
Специалисты составляют акты обследования пострадавшего жильяСпециалисты составляют акты обследования пострадавшего жилья
Специалисты составляют акты обследования пострадавшего жилья
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В комиссию по обследованию входят представители департамента городского хозяйства и департамента безопасности мэрии, сотрудники администрации округа, ресурсоснабжающих организаций и КТОСа.

«Территория Немецкого поселка всегда находится в зоне особого внимания. Каждую весну здесь проводятся противопаводковые мероприятия: с февраля организуем вывоз снега, далее проводятся мероприятия по очистке ливневок и водопропускных труб, — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского округа Анатолий Калюк. — Здесь необходимо строительство новых веток ливневой канализации и серьезная реконструкция имеющихся. Этот вопрос требует серьезных затрат и решается постепенно».

За последние три года оборудовали ливневки по улицам Дунаевского, 22 Декабря, Луначарского, Мельничная, Пацаева, Перова, Ватутина, Талалихина, Южная.

Из подпола еще предстоит откачать водуИз подпола еще предстоит откачать воду
Из подпола еще предстоит откачать воду
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Жителям напомнили, что очищать водосточные канавы и трубы у домов должны сами собственники.

«Бывает, что жители засыпают канавы, не очищают, либо на этих участках имеются какие-то строения, что препятствует прохождению воды. Поэтому жителям необходимо заниматься рядом со своим участком очисткой ливневой канализации, заменить трубы, либо обустроить их, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторялась», — заключил Анатолий Калюк.
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анатолий КалюкНачальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анатолий Калюк
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анатолий Калюк
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Контракт#Мероприятия#Вода#Ливень#Подтопление#Старый Кировск#Обследование#Ливневая канализация
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