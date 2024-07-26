В Кировском округе Омска комиссия обследовала больше 130 затопленных домов

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Старом Кировске продолжается обследование частных домов, пострадавших при подтоплении. Сегодня, 26 июля, специалисты из районной администрации работали, в том числе, на улице Тургенева в Немецком поселке, где затопило сразу несколько домов. Омичка Татьяна Шульц живет здесь 20 лет. Дом построен в 1939 году.
«17 июля пошел ливень. Мы когда с работы пришли, открыли ворота, а тут у нас море. Все расплылось. В дом без сапог невозможно было зайти — воды по щиколотку. Свет не включаем, боимся, что все сгорит. Вся мебель, все вещи намокли. У соседей тоже вода. Сейчас сделали ливневку, но не до конца. Вода не уходит», — рассказала Татьяна.
Этим летом на Омск обрушились рекордные ливни. 17 июля в городе выпала почти двухмесячная норма осадков — 92 мм.
В администрацию Кировского округа от жителей поступило 234 обращения о подтоплении. На этой неделе специалисты обошли более 130 домов. В большинстве случаев непогода нанесла урон по огородам и дворам, но в некоторых жилых помещениях вода поднималась до 30 см. Специалисты составляют акт обследования, необходимый для пакета документов при получении выплат.
В комиссию по обследованию входят представители департамента городского хозяйства и департамента безопасности мэрии, сотрудники администрации округа, ресурсоснабжающих организаций и КТОСа.
«Территория Немецкого поселка всегда находится в зоне особого внимания. Каждую весну здесь проводятся противопаводковые мероприятия: с февраля организуем вывоз снега, далее проводятся мероприятия по очистке ливневок и водопропускных труб, — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского округа Анатолий Калюк. — Здесь необходимо строительство новых веток ливневой канализации и серьезная реконструкция имеющихся. Этот вопрос требует серьезных затрат и решается постепенно».
За последние три года оборудовали ливневки по улицам Дунаевского, 22 Декабря, Луначарского, Мельничная, Пацаева, Перова, Ватутина, Талалихина, Южная.
Жителям напомнили, что очищать водосточные канавы и трубы у домов должны сами собственники.
«Бывает, что жители засыпают канавы, не очищают, либо на этих участках имеются какие-то строения, что препятствует прохождению воды. Поэтому жителям необходимо заниматься рядом со своим участком очисткой ливневой канализации, заменить трубы, либо обустроить их, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторялась», — заключил Анатолий Калюк.