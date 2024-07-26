В Кировском округе Омска комиссия обследовала больше 130 затопленных домов

В Старом Кировске продолжается обследование частных домов, пострадавших при подтоплении. Сегодня, 26 июля, специалисты из районной администрации работали, в том числе, на улице Тургенева в Немецком поселке, где затопило сразу несколько домов. Омичка Татьяна Шульц живет здесь 20 лет. Дом построен в 1939 году.