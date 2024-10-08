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Posted 8 октября, 08:35

Published 8 октября, 08:35

Modified 8 октября, 08:49

Updated 8 октября, 08:49

В Омске за миллион рублей обследуют на прочность крышу здания горсовета

В Омске за миллион рублей обследуют на прочность крышу здания горсовета

8 октября 2024, 08:35
Фото: gorod55.ru
Здание является памятником, когда-то здесь располагалась гордума.

Здание омского горсовета, которое также является зданием бывшей городском думы, расположенное по улице Думская, 1, собираются всеми силами сохранить и защитить от временных разрушений. В рамках программы по сохранению объектов культурного наследия должны начаться работы по инженерно-техническому обследованию крыши этого памятника истории и культуры.

Заявки на участие в работах принимают до 15 октября, стоимость перечисленных работ составит порядка 1 107 200,40 рублей.

Фото: ВООПИК Омск

Здание, напомним, обладает уникальной архитектурной ценностью, и внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее Город55 писал о нескольких важных решениях, принятых депутатами горсовета на заседаниях. Для безбилетников увеличили сумму штрафов, в Омске собираются построить две новые больницы, также представлена новая структура администрации города.

В Горсовете представили новую структуру администрации Омска
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#Кристина Антоносян#Культура#Омск#Памятник#Новости#Горсовет#Крыша#Обследование#Памятник истории
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