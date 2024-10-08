В Омске за миллион рублей обследуют на прочность крышу здания горсовета

Здание омского горсовета, которое также является зданием бывшей городском думы, расположенное по улице Думская, 1, собираются всеми силами сохранить и защитить от временных разрушений. В рамках программы по сохранению объектов культурного наследия должны начаться работы по инженерно-техническому обследованию крыши этого памятника истории и культуры.