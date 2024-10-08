В Омске за миллион рублей обследуют на прочность крышу здания горсовета

Posted 8 октября, 08:35
Published 8 октября, 08:35
Modified 8 октября, 08:49
Updated 8 октября, 08:49
Здание омского горсовета, которое также является зданием бывшей городском думы, расположенное по улице Думская, 1, собираются всеми силами сохранить и защитить от временных разрушений. В рамках программы по сохранению объектов культурного наследия должны начаться работы по инженерно-техническому обследованию крыши этого памятника истории и культуры.
Заявки на участие в работах принимают до 15 октября, стоимость перечисленных работ составит порядка 1 107 200,40 рублей.
Здание, напомним, обладает уникальной архитектурной ценностью, и внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Ранее Город55 писал о нескольких важных решениях, принятых депутатами горсовета на заседаниях. Для безбилетников увеличили сумму штрафов, в Омске собираются построить две новые больницы, также представлена новая структура администрации города.