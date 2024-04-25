Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Больше трех месяцев назад губернатор Виталий Хоценко поручил администрации Омска совместно с минстроем и минкультом подготовить документы для обследования кадетского корпуса на Ленина, 26. В последнее время высказывалось немало предложений по возможному использованию пустующих зданий — это застройка жильем, открытие казачьего кадетского корпуса, девичьего пансионата, переезд мультимедийного парка «Россия — моя история».
Состояние зданий кадетского корпуса их год от года становится только хуже. Инструментальное обследование как раз потребовалось, чтобы получить официальное заключение специалистов с актуальными данными. Вот только с момента поручения Хоценко прошло уже три месяца, и больше никакой информации о проведении экспертизы и обследовании здания не появлялось. Узнать, на каком этапе «зависло» проведение обследования оказалось не так просто.
В минкульте Омской области за информацией по экспертизе отправили в администрацию Омска, на балансе которой пока находится кадетский корпус. В департаменте имущественных отношений предпочли проигнорировать все вопросы редакции Города55 и привести уже известные с лета прошлого года данные о передаче в собственность Омской области имущественного комплекса кадетского корпуса на Ленина, 26.
«В настоящее время проводятся мероприятия по передаче имущественного комплекса в собственность Омской области», — говорится в ответе депимущества, подписанном и. о. директора департамента Юлией Швецовой.
Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева только подтвердила, что вопрос с обследованием кадетского корпуса находится в работе.
«Как только будут подробности, мы обязательно сообщим и поделимся», — добавила Ахвердиева.
Тем временем, 19 апреля в телеграме омского портала «Ом1» появился опрос по кадетскому корпусу. Омичам предложили повлиять на судьбу кадетского корпуса и поделиться своим видением этого пространства в центре города. Жителей Омска в частности попросили отметить функции, появление которых они считают оправданным на территории кадетского корпуса: среди них новый жилой комплекс, ТЦ, общественное пространство, военно-исторический центр, музей, школа, больница, сквер или реновация кадетского корпуса.
Интересовали авторов опроса и варианты возможного использования главного здания кадетского корпуса, например, открытие в нем библиотеки, театра, музея, торгового центра, кинотеатра, кафе, ресторана и даже спортклуба. После прохождения этого опроса в первые дни выходила запись «Благодарим за уделенное время! Брусника», однако затем упоминание застройщика исчезло.
Так как летом «Брусника» уже проявляла интерес к территории кадетского корпуса, омичи после опубликования опроса подумали, что девелопер снова «положил» глаз на это пространство в центре Омска. Но в самой компании Городу55 ответили, что ничего не знают об опросе и пока отказались от этого проекта.
«Никаких опросов с точки зрения изучения общественного мнения в Омске „Брусника“ по кадетскому корпусу не организовывала и не проводила. Кто это сделал — не знаю», — прокомментировал технический директор «Брусники» в Омске Евгений Головкин.
По словам Головкина, сейчас компания не движется ни в каком направлении по этому проекту, не ведет каких-либо проектных работ и не готовит никаких предложений в адрес правительства Омской области.
«Если будет запрос на реализацию проекта на территории кадетского корпуса, мы готовы участвовать. Но это сложный проект. Объект, подобный кадетскому корпусу на Ленина, — это очень весомая историческая память, не хотелось бы, чтобы он канул в лето», — добавил технический директор.
Напомним, что в этом году территорию кадетского корпуса в центре Омска начали использовать для проведения различных мероприятий. В феврале, здесь прошел День зимних видов спорта, а в мае на территории кадетского корпуса расположится старт Весеннего полумарафона.