Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Омский кадетский корпус на Ленина, 26

Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина

25 апреля 2024, 08:03
Фото: Город55
Омский кадетский корпус на Ленина, 26

Спустя три месяца в Омске так и не начали обследовать кадетский корпус на Ленина

Ответственные организации, которым еще в январе поручили подготовить документы для обследования кадетского корпуса, перекладывают ответственность друг на друга.

Больше трех месяцев назад губернатор Виталий Хоценко поручил администрации Омска совместно с минстроем и минкультом подготовить документы для обследования кадетского корпуса на Ленина, 26. В последнее время высказывалось немало предложений по возможному использованию пустующих зданий — это застройка жильем, открытие казачьего кадетского корпуса, девичьего пансионата, переезд мультимедийного парка «Россия — моя история».

Состояние зданий кадетского корпуса их год от года становится только хуже. Инструментальное обследование как раз потребовалось, чтобы получить официальное заключение специалистов с актуальными данными. Вот только с момента поручения Хоценко прошло уже три месяца, и больше никакой информации о проведении экспертизы и обследовании здания не появлялось. Узнать, на каком этапе «зависло» проведение обследования оказалось не так просто.

В минкульте Омской области за информацией по экспертизе отправили в администрацию Омска, на балансе которой пока находится кадетский корпус. В департаменте имущественных отношений предпочли проигнорировать все вопросы редакции Города55 и привести уже известные с лета прошлого года данные о передаче в собственность Омской области имущественного комплекса кадетского корпуса на Ленина, 26.

Вопросы, которые интересовали редакцию Города55Вопросы, которые интересовали редакцию Города55
Вопросы, которые интересовали редакцию Города55
Фото: Город55
«В настоящее время проводятся мероприятия по передаче имущественного комплекса в собственность Омской области», — говорится в ответе депимущества, подписанном и. о. директора департамента Юлией Швецовой.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева только подтвердила, что вопрос с обследованием кадетского корпуса находится в работе.

«Как только будут подробности, мы обязательно сообщим и поделимся», — добавила Ахвердиева.

Тем временем, 19 апреля в телеграме омского портала «Ом1» появился опрос по кадетскому корпусу. Омичам предложили повлиять на судьбу кадетского корпуса и поделиться своим видением этого пространства в центре города. Жителей Омска в частности попросили отметить функции, появление которых они считают оправданным на территории кадетского корпуса: среди них новый жилой комплекс, ТЦ, общественное пространство, военно-исторический центр, музей, школа, больница, сквер или реновация кадетского корпуса.

Фото: Скриншот опроса

Интересовали авторов опроса и варианты возможного использования главного здания кадетского корпуса, например, открытие в нем библиотеки, театра, музея, торгового центра, кинотеатра, кафе, ресторана и даже спортклуба. После прохождения этого опроса в первые дни выходила запись «Благодарим за уделенное время! Брусника», однако затем упоминание застройщика исчезло.

Скриншот от 19 апреляСкриншот от 19 апреля
Скриншот от 24 апреляСкриншот от 24 апреля
Скриншот от 19 апреля
Фото: Город55

Так как летом «Брусника» уже проявляла интерес к территории кадетского корпуса, омичи после опубликования опроса подумали, что девелопер снова «положил» глаз на это пространство в центре Омска. Но в самой компании Городу55 ответили, что ничего не знают об опросе и пока отказались от этого проекта.

«Никаких опросов с точки зрения изучения общественного мнения в Омске „Брусника“ по кадетскому корпусу не организовывала и не проводила. Кто это сделал — не знаю», — прокомментировал технический директор «Брусники» в Омске Евгений Головкин.

По словам Головкина, сейчас компания не движется ни в каком направлении по этому проекту, не ведет каких-либо проектных работ и не готовит никаких предложений в адрес правительства Омской области.

«Если будет запрос на реализацию проекта на территории кадетского корпуса, мы готовы участвовать. Но это сложный проект. Объект, подобный кадетскому корпусу на Ленина, — это очень весомая историческая память, не хотелось бы, чтобы он канул в лето», — добавил технический директор.

Напомним, что в этом году территорию кадетского корпуса в центре Омска начали использовать для проведения различных мероприятий. В феврале, здесь прошел День зимних видов спорта, а в мае на территории кадетского корпуса расположится старт Весеннего полумарафона.

«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Застройщик#Новости#Застройка#Экспертиза#Кадетский корпус#Брусника#Обследование
Подпишитесь
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
Сегодня, 04:52
Клубы черного дыма и вертолет. В омских Нефтяниках произошел крупный пожар
Сегодня, 06:16
Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
Сегодня, 03:08
Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления
Вчера, 12:55
В Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
Сегодня, 05:19
"