Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина

Состояние зданий кадетского корпуса их год от года становится только хуже. Инструментальное обследование как раз потребовалось, чтобы получить официальное заключение специалистов с актуальными данными. Вот только с момента поручения Хоценко прошло уже три месяца, и больше никакой информации о проведении экспертизы и обследовании здания не появлялось. Узнать, на каком этапе «зависло» проведение обследования оказалось не так просто.