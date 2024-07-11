gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Владимир Путин на совещании

В Минстрое рассказали о планах по восстановлению Усть-Ишима после паводка

11 июля 2024, 04:21
Фото: Минстрой России
Владимир Путин на совещании
На совещании Президента России с членами Правительства РФ министр строительства Ирек Файзуллин рассказал о работе по восстановлению и возведению жилья в районах, пострадавших от паводка.

В Минстрое рассказали о текущей ситуации с паводком в Омской области. Сейчас после схода воды проводится обследование территорий. Отметим, что частные дома уже полностью проверены.

Ирек ФайзуллинИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин
Фото: Минстрой России

Министерство строительства совместно с нашим регионом работает над созданием мастер-плана Усть-Ишима, который больше всего пострадал от весеннего половодья.

«Мастер-план определит новые жилые зоны, безопасные и удобные для проживания, с учетом новой исторической отметки уровня воды», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в конце июня в регионе отменили режим повышенной готовности, который был введен из-за паводка. Однако последствия стихии до сих пор дают о себе знать. Пока еще в шести населенных пунктах остаются затопленными 139 жилых домов. Для пострадавших от паводка людей работают ПВР. В них находятся 54 человека.

Несмотря на отмену режима повышенной готовности, в Омской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 12 мая.

Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы
Узнать подробнее
Читайте также:
Говорит Дрофа. Стало известно, какой урон нанес паводок посевам в Омской областиПаводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметровПодтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Правительство РФ#Безопасность#Паводок#Новости#Обследование#Восстановление жилья#Президент России#Минстрой России#Паводки#Мастер-план#Город Усть-Ишим#Пострадавшие районы#Жилые зоны#Историческая отметка уровня воды
Подпишитесь
Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
Сегодня, 04:52
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Вчера, 07:10
Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха
Вчера, 14:44
Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря
Сегодня, 04:59
В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов
Сегодня, 06:26
Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
Вчера, 10:09