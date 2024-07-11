В Минстрое рассказали о планах по восстановлению Усть-Ишима после паводка

Напомним, что в конце июня в регионе отменили режим повышенной готовности, который был введен из-за паводка. Однако последствия стихии до сих пор дают о себе знать. Пока еще в шести населенных пунктах остаются затопленными 139 жилых домов. Для пострадавших от паводка людей работают ПВР. В них находятся 54 человека.