В Минстрое рассказали о планах по восстановлению Усть-Ишима после паводка

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Минстрое рассказали о текущей ситуации с паводком в Омской области. Сейчас после схода воды проводится обследование территорий. Отметим, что частные дома уже полностью проверены.
Министерство строительства совместно с нашим регионом работает над созданием мастер-плана Усть-Ишима, который больше всего пострадал от весеннего половодья.
«Мастер-план определит новые жилые зоны, безопасные и удобные для проживания, с учетом новой исторической отметки уровня воды», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что в конце июня в регионе отменили режим повышенной готовности, который был введен из-за паводка. Однако последствия стихии до сих пор дают о себе знать. Пока еще в шести населенных пунктах остаются затопленными 139 жилых домов. Для пострадавших от паводка людей работают ПВР. В них находятся 54 человека.
Несмотря на отмену режима повышенной готовности, в Омской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 12 мая.