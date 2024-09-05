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Омскую школу, где рухнул потолок, закрыли

Вынужденный дистант. Омскую школу на Московке, где обрушился потолок, закрыли

5 сентября 2024, 15:10
Фото: Яндекс. Карты

Омскую школу, где рухнул потолок, закрыли

Детей перевели на дистанционное обучение.

4 сентября в омской школе №104 на Московке посреди учебного дня обрушилась штукатурка с потолка в раздевалке. К счастью, никто из присутствующих в образовательном учреждении не пострадал. И учителя, и ученики в момент чрезвычайного происшествия находились в других местах здания.

В омской мэрии Городу55 сообщили, в школе 1957 года постройки начали инструментальное обследование, чтобы понять насколько безопасно там находиться. После этого станет известно, смогут ли ученики продолжать заниматься в этой школе, либо их переведут в другие образовательные учреждения.

Фото: ЧП Омск

Отметим, что капитальный ремонт здания, по сведениям городской администрации, назначен на 2026 год. В департаменте образования подчеркнули, что в случае необходимости перевести учеников в другие учреждения до начала ремонта есть соответствующий план и отработанные механизмы.

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#Ольга Скворцова#Ремонт#Омск#Школа#Безопасность#Происшествие#Штукатурка#Обследование#Учебное заведение
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