Вынужденный дистант. Омскую школу на Московке, где обрушился потолок, закрыли

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
4 сентября в омской школе №104 на Московке посреди учебного дня обрушилась штукатурка с потолка в раздевалке. К счастью, никто из присутствующих в образовательном учреждении не пострадал. И учителя, и ученики в момент чрезвычайного происшествия находились в других местах здания.
В омской мэрии Городу55 сообщили, в школе 1957 года постройки начали инструментальное обследование, чтобы понять насколько безопасно там находиться. После этого станет известно, смогут ли ученики продолжать заниматься в этой школе, либо их переведут в другие образовательные учреждения.
Отметим, что капитальный ремонт здания, по сведениям городской администрации, назначен на 2026 год. В департаменте образования подчеркнули, что в случае необходимости перевести учеников в другие учреждения до начала ремонта есть соответствующий план и отработанные механизмы.