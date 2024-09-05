Вынужденный дистант. Омскую школу на Московке, где обрушился потолок, закрыли

4 сентября в омской школе №104 на Московке посреди учебного дня обрушилась штукатурка с потолка в раздевалке. К счастью, никто из присутствующих в образовательном учреждении не пострадал. И учителя, и ученики в момент чрезвычайного происшествия находились в других местах здания.