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2024
Подарок на Новый год. Горожане увидят Владимира Путина в Омской крепости
1 ноября, 06:41
Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное
23 марта, 13:22
Омичи из покрывшегося кучей трещин дома на Пригородной записали видеообращение
3 марта, 08:26
Больше нет сил. Омичи написали открытое письмо из-за разрушения дома на Пригородной
1 марта, 09:24
Новая схема. Мошенники похитили деньги и чуть не оформили кредит на пожилую омичку
21 января, 05:54
2023
Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
30 декабря 2023, 03:50
Выехал в поселок. Омичи пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак
По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства собираются запустить проверку.
18 декабря 2023, 08:54
В зону СВО отправили комплекс РЭБ после обращения к Путину омского штурмовика
Систему уже передали в воинскую часть. Оборудование необходимо для борьбы с дронами.
16 декабря 2023, 08:04
Штраф готов. В Омской области наказали главу поселения за нежелание общаться с людьми
Постановление суда еще не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано чиновником.
1 декабря 2023, 05:46
Дыра в асфальте, жестокий общественный транспорт и эко-загрязнение. Омск сегодня
23 ноября 2023, 14:30
Бастрыкин поручил расследовать смерть годовалой девочки после обращения омички
Мать ребенка считает, что ее дочь погибла из-за действий врачей.
4 октября 2023, 02:11
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с вооруженным мятежом
24 июня 2023, 07:31
Экстренное обращение Владимира Путина о всеобщей мобилизации оказалось фейком
6 июня 2023, 02:38
2022
Путин объявил о принятии четырех новых территорий в состав России
Сегодня будут подписаны соответствующие договоры.
30 сентября 2022, 12:50

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