Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с вооруженным мятежом

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:34
В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он сообщил, что обращается к россиянам, военным и силовым ведомствам, а также тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа.
«Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа», — сказал Путин.
Прошлой ночью глава государства пообщался с командующими всех направлений: войска сражаются на своих боевых позициях и делают это героически.
«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей», — отметил Владимир Путин.
Президент призвал отбросить все распри и прийти к единству на фоне спецоперации. Власти не дадут повториться расколу России, поэтому всех вставших на путь предательства ждет неминуемое наказание.
Вооруженным силам и другим госорганам уже отдали необходимые приказы. В Москве и области, а также ряде других регионов вводят дополнительные меры антитеррористического характера.
«Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — высказался Путин.
Кроме того, президент призвал сделать единственно правильный выбор и прекратить участие в преступных действиях.
Напомним, что накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что российская армия нанесла удары по их частям. Но в минобороны эту информацию опровергли. В отношении самого Пригожина возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Тем временем, в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. В этом материале Город55 рассказывает, что это может значить для простых граждан: