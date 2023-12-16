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В зону СВО отправили комплекс РЭБ после обращения к Путину омского штурмовика

В зону СВО отправили комплекс РЭБ после обращения к Путину омского штурмовика

16 декабря 2023, 08:04
Фото: Правительство Омской области
Систему уже передали в воинскую часть. Оборудование необходимо для борьбы с дронами.

В зону проведения спецоперации отправили переносной комплекс радиоэлектронной борьбы по просьбе омского штурмовика Андрея Никишина. Об этом 16 декабря сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Передали современный переносной комплекс РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы, используемым против дронов» — написал губернатор.
Фото: Правительство Омской области

Напомним, что раненый штурмовик Никишин сообщил президенту во время прямой линии, что в зоне СВО не хватает РЭБ-глушилок.

Раненый штурмовик из Омска попросил Путина обеспечение зону СВО РЭБ-глушилками
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#Общество#Омск#Владимир Путин#Губернатор#Помощь#Обращение#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Область#Прямая линия
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