В зону СВО отправили комплекс РЭБ после обращения к Путину омского штурмовика

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В зону проведения спецоперации отправили переносной комплекс радиоэлектронной борьбы по просьбе омского штурмовика Андрея Никишина. Об этом 16 декабря сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Передали современный переносной комплекс РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы, используемым против дронов» — написал губернатор.
Напомним, что раненый штурмовик Никишин сообщил президенту во время прямой линии, что в зоне СВО не хватает РЭБ-глушилок.