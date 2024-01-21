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67-летняя жительница Омска потеряла деньги из-за мошеннической «компенсации»

Новая схема. Мошенники похитили деньги и чуть не оформили кредит на пожилую омичку

21 января 2024, 05:54
Фото: Midjourney

67-летняя жительница Омска потеряла деньги из-за мошеннической «компенсации»

Потерпевшей, с предложением получить «новую компенсацию», написала знакомая — якобы для получения денег необходимо написать заявление и оставить данные банковской карты.

Следователи отдела полиции №3 возбудили уголовное дело по статье «Кража». Поводом для уголовного преследования послужило обращение 67-летней жительницы кировского округа: после переписки с мошенниками, женщина обнаружила списание денег и заявку на кредит.

Как сообщается, потерпевшей написала знакомая и предложила получить «компенсацию за болезнь» — для этого необходимо заполнить заявление и оставить данные банковской карты. По словам лжезнакомой, она уже тоже получила выплату и теперь помогает получить деньги остальным.

Переписка с мошенникомПереписка с мошенником
Переписка с мошенникомПереписка с мошенником
Переписка с мошенникомПереписка с мошенником
Переписка с мошенникомПереписка с мошенником
Переписка с мошенникомПереписка с мошенником
Переписка с мошенникомПереписка с мошенником
Переписка с мошенникомПереписка с мошенником
Переписка с мошенником
Фото: Управление МВД России по Омской области

Мошеннику удалось убедить омичку: данные карты и смс-коды ушли злоумышленнику. Позже, по словам «знакомой», должны были позвонить из банка «для подтверждения». Пенсионерка, засомневавшись в своих действиях, решила проверить банковское приложение на телефоне и обнаружила заявку на кредит и списание 5 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, женщина заблокировала карту и обратилась в полицию.

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#Происшествия#Уголовное дело#Мошенники#Кредит#Пенсионерка#Следователи#Заявление#Компенсация#Банк#Новости#Злоумышленник#Выплата#Обращение#Кировский округ#Илья Скобин#Похищение денег
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