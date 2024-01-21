Новая схема. Мошенники похитили деньги и чуть не оформили кредит на пожилую омичку

Мошеннику удалось убедить омичку: данные карты и смс-коды ушли злоумышленнику. Позже, по словам «знакомой», должны были позвонить из банка «для подтверждения». Пенсионерка, засомневавшись в своих действиях, решила проверить банковское приложение на телефоне и обнаружила заявку на кредит и списание 5 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, женщина заблокировала карту и обратилась в полицию.