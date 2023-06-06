Экстренное обращение Владимира Путина о всеобщей мобилизации оказалось фейком

Ролик неизвестные создали при помощи нейросети, в частности технологии дипфейк, которая представляет собой синтез изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. В итоге получилось будто президент Владимир Путин анонсирует введение военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях и объявляет всеобщую мобилизацию в стране.