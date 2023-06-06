Экстренное обращение Владимира Путина о всеобщей мобилизации оказалось фейком

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
Ролик неизвестные создали при помощи нейросети, в частности технологии дипфейк, которая представляет собой синтез изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. В итоге получилось будто президент Владимир Путин анонсирует введение военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях и объявляет всеобщую мобилизацию в стране.
Telegram-канал «Лапша Медиа» с помощью алгоритмов системы «Зефир», разработанной АНО «Диалог Регионы» (это специальная программа для мониторинга аудиовизуальных материалов и определения дипфейков), проанализировал это видео и с определил его как фейк с уверенностью 87%.
«Итоговая оценка „Зефира“ с учетом особенностей методологии выявления дипфейков — 87%. На основании полученных результатов исследованное видео однозначно является сгенерированным дипфейком», — пишут в телеграм-канале.
Ситуацию с распространением «экстренного сообщения» прокомментировал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что Владимир Путин 5 июня не выступал с экстренным телерадиосообщением. Видеоролик попал в эфир в результате взлома радиостанций.
«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль», — отметил Дмитрий Песков.
С фейковым роликом, по словам пресс-секретаря президента, уже разбираются спецслужбы.