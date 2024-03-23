Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
23 марта, в 15.30 по московскогму времени, президент Владимир Путин обратился к россиянам после нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье.
«Обращаюсь к вам в связи с кровавым и варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем неповинных людей. Наши соотечественники, в том числе, — дети, подростки, женщины», — сказал руководитель страны.
Путин уверен, что врачи сделают все «возможное и даже невозможное» для сохранения жизни и здоровья раненых. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Воскресенье, 24 марта, объявлено днем общенационального траура. В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры.
«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — высказался Владимир Путин.
Все террористы задержаны, они попытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительной информации, для них с украинской стороны подготовили окно для перехода границы. Всего среди задержанных 11 человек. ФСБ и следком работают над выявлением пособников террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, наметил пути отхода, готовил схроны с оружием и боеприпасами.
«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей», — сообщил президент.
Все исполнители, организаторы и заказчики обязательно понесут неизбежное наказание.