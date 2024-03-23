Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное

Все террористы задержаны, они попытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительной информации, для них с украинской стороны подготовили окно для перехода границы. Всего среди задержанных 11 человек. ФСБ и следком работают над выявлением пособников террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, наметил пути отхода, готовил схроны с оружием и боеприпасами.