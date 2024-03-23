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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Президент Владимир Путин выступил с обращением в связи с трагедией в «Крокусе»

Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное

23 марта 2024, 13:22
Фото: Город55

Президент Владимир Путин выступил с обращением в связи с трагедией в «Крокусе»

Руководитель страны объявил 24 марта днем общенационального траура.

23 марта, в 15.30 по московскогму времени, президент Владимир Путин обратился к россиянам после нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье.

«Обращаюсь к вам в связи с кровавым и варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем неповинных людей. Наши соотечественники, в том числе, — дети, подростки, женщины», — сказал руководитель страны.

Путин уверен, что врачи сделают все «возможное и даже невозможное» для сохранения жизни и здоровья раненых. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем общенационального траура. В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры.

«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — высказался Владимир Путин.

Все террористы задержаны, они попытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительной информации, для них с украинской стороны подготовили окно для перехода границы. Всего среди задержанных 11 человек. ФСБ и следком работают над выявлением пособников террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, наметил пути отхода, готовил схроны с оружием и боеприпасами.

«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей», — сообщил президент.

Все исполнители, организаторы и заказчики обязательно понесут неизбежное наказание.

Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в Подмосковье
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