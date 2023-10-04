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Бастрыкин поручил расследовать смерть годовалой девочки после обращения омички

Бастрыкин поручил расследовать смерть годовалой девочки после обращения омички

4 октября 2023, 02:11
Фото: Следственный комитет России
Мать ребенка считает, что ее дочь погибла из-за действий врачей.

К председателю Следственного комитета Александру Бастрыкина обратилась жительница Омска. Женщина не согласна с установлением причин смерти ее годовалой дочери в июне прошлого года. Омичка считает, что ее дочь погибла из-за действий врачей.

В СК запустили проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Александр Бастрыкин поручил омскому следкому возбудить уголовное дело по данному инциденту.

Расследование проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

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