Бастрыкин поручил расследовать смерть годовалой девочки после обращения омички

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
К председателю Следственного комитета Александру Бастрыкина обратилась жительница Омска. Женщина не согласна с установлением причин смерти ее годовалой дочери в июне прошлого года. Омичка считает, что ее дочь погибла из-за действий врачей.
В СК запустили проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Александр Бастрыкин поручил омскому следкому возбудить уголовное дело по данному инциденту.
Расследование проконтролируют в центральном аппарате ведомства.