Омичи из покрывшегося кучей трещин дома на Пригородной записали видеообращение

С января 2024 года местные жители страдают от двух основных проблем. Первая — это затапливаемый подвал из-за постоянного выхода из строя бесхозной канализационной насосной станции. С 30 января воду в подвале откачивали уже четыре раза. Вторая проблема — куча трещин, которые образовались на несущих конструкциях, стенах подъездов и квартир, а также в подвале. Количество трещин, по словам омичей, увеличивается с каждым днем. В девятиэтажке в Нефтяниках сейчас установлено уже 54 маяка на самые большие трещины.