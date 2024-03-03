Омичи из покрывшегося кучей трещин дома на Пригородной записали видеообращение

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Ранее Город55 рассказывал, что жильцы девятиэтажного дома на Пригородной 23/2 написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Теперь же омичи озвучили свои опасения и требования в видеообращении.
С января 2024 года местные жители страдают от двух основных проблем. Первая — это затапливаемый подвал из-за постоянного выхода из строя бесхозной канализационной насосной станции. С 30 января воду в подвале откачивали уже четыре раза. Вторая проблема — куча трещин, которые образовались на несущих конструкциях, стенах подъездов и квартир, а также в подвале. Количество трещин, по словам омичей, увеличивается с каждым днем. В девятиэтажке в Нефтяниках сейчас установлено уже 54 маяка на самые большие трещины.
Омичи считают, что их бросили на произвол судьбы и оставили в опасной ситуации. Жильцы боятся, что дом из-за постоянных затоплений и трещин может обрушиться. Требований они предъявляют несколько: найти и установить виновных, восстановить дом в исходное состояние, отремонтировать канализационную насосную станцию и взять ее на постоянное техобслуживание.
Добавим, что в пресс-службе городской администрации уточнили, что аварийную ситуацию на сетях канализации оперативно устранили. Сейчас в подвалах девятиэтажки сухо, системы водоотведения работают. По словам директора УК, которая обслуживает дом, на Пригородной, 23/2 имеют место усадочные трещины. Здание уже завершило усадку, в 2024-м в нем планируют выполнить ремонт подъездов.
«Также УК неоднократно предлагала жильцам провести экспертизу состояния несущих конструкций дом, но те отказываются. Ситуация остается на контроле администрации Советского округа», — сообщили в пресс-службе мэрии.