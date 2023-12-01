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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:51

иллюстрация

Штраф готов. В Омской области наказали главу поселения за нежелание общаться с людьми

1 декабря 2023, 05:46
Фото: Город55
иллюстрация

Глава поселения Омской области получил штраф за игнорирование местных жителей

Постановление суда еще не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано чиновником.

В региональной прокуратуре сообщили о проверке в Мангутском сельском поселении (Называевский район). К сотрудникам ведомства обратилась местная жительница. Она хотела добиться ремонта в муниципальной квартире, где проживала, однако так просто работы организовать никто не мог.

Женщина обратилась с соответствующей просьбой к администрации поселения в июле 2023 года, послав письмо чиновникам. В нем она указала, что в квартире необходимо отремонтировать окно, так как во время дождя в комнату попадает вода.

Ее обращение должны были рассмотреть в течение 30 дней, но этого не случилось. Сельчанка не получила ответ и написала сотрудникам надзорного ведомства.

Называевская межрайонная прокуратура настояла, чтобы суд привлек главу Мангутского сельского поселения к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ. Требования были удовлетворены, но постановление не вступило в законную силу. Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере 5 тыс рублей.

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#Ремонт#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Штраф#Новости#Проверка прокуратуры#Обращение#Административная ответственность#Алина Ясинская
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