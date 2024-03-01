Больше нет сил. Омичи написали открытое письмо из-за разрушения дома на Пригородной

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Жители девятиэтажного дома на Пригородной, 23/2 устали терпеть многочисленные нерешающиеся проблемы, свалившиеся на их дом в этом году, поэтому написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину (письмо есть в распоряжении Города55, — прим. Ред.).
«Обращаемся к вам как к последней инстанции и с огромной надеждой, что наше государство поддерживает своих граждан, которые в 2024 году — в год семьи, остались просто беззащитными. Собственников нашего дома органы местного самоуправления оставили в критической и опасной ситуации», — говорится в обращении омичей.
С января подвал многоэтажки неоднократно затапливало канализационными водами (30 января, 5 февраля, 17 февраля и 28 февраля), из-за чего жильцам приходится дышать зловонными испарениями из подвала. Причина этого — оказавшаяся бесхозной канализационная насосная станция №11. После того как застройщик передал ее администрации Омска, она осталась без какого-либо обслуживания. «Омскводоканал» пока не принял на техобслуживание канализационную насосную станцию.
«Дом, которому всего-то 9 лет, продолжает разрушаться, подмывая фундамент канализационными водами все сильнее и сильнее», — утверждают жильцы.
Помимо этого, с января 2024-го в многоэтажном доме начали образовываться многочисленные трещины на несущих конструкциях, стенах подъездов, квартир и в подвале. Омичи, проживающие на Пригородной, 23/2, связывают это с началом стройки и забиванием свай по соседству: компания «Причал 55» возводит ЖК «Мирапорт».
«В нашем доме установлено 54 маяка и это только на самые большие трещины, так как количество трещин увеличивается с каждым днем», — сообщают омичи.
Жители девятиэтажки переживают, что все это может привести к обрушению многоквартирного дома, в котором проживает более 300 семей с детьми. Но, по словам омичей, оставить или обменять квартиры в доме они не могут, так как им просто некуда идти, а большая часть квартир приобретены в ипотеку с использованием маткапитала.
В открытом письме жильцы в итоге попросили установить виновника в возникновении трещин и возложить на него обязанность по восстановлению дома в исходное состояние, а также установить лицо, которое должно привести в работоспособное состояние канализационную насосную станцию, наружные сети, и обязать осуществлять постоянное техобслуживание.
Напомним, что о возможных решениях ситуации с затоплением подвала в доме на Пригородной пару дней назад рассказал мэр Сергей Шелест. Он пообещал, что в ближайшее время проблемную канализацию передадут на обслуживание «Омскводоканалу».