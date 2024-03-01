Больше нет сил. Омичи написали открытое письмо из-за разрушения дома на Пригородной

Жители девятиэтажки переживают, что все это может привести к обрушению многоквартирного дома, в котором проживает более 300 семей с детьми. Но, по словам омичей, оставить или обменять квартиры в доме они не могут, так как им просто некуда идти, а большая часть квартир приобретены в ипотеку с использованием маткапитала.