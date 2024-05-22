Хорошие показатели. Средняя продолжительность жизни омичей достигла почти 72 лет

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Министерство здравоохранения Омской области поделилось результатами работы за 2023 год. Были озвучены основные показатели эффективности. Один из ключевых результатов — увеличение средней продолжительности жизни в регионе. Сейчас она составляет 71,8 года.
Всего за помощью в медицинские учреждения обратились 15,4 миллиона человек. Скорую помощь вызывали 543 тысячи раз. Согласно отчету министерства, уровень удовлетворенности населения оказанной медицинской помощью значительно вырос — более чем на 10% и составил 57%. Кроме того, за год удалось снизить количество абортов — на 1000 случаев.
Ранее Город55 сообщал, что в нашем регионе продолжает снижаться число родов. Если в 2022 году было зарегистрировано 16 004 родов, то в 2023 году — уже 15 216. При этом также наблюдается уменьшение числа абортов. В прошлом году омички прервали 4325 беременностей, что меньше по сравнению с 2022 годом, когда было зарегистрировано 4436 случаев прерывания беременности. Количество абортов среди несовершеннолетних осталось на уровне 2022 года — 28 случаев.