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Хорошие показатели. Средняя продолжительность жизни омичей достигла почти 72 лет

22 мая 2024, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, сколько в среднем живут жители Омской области

Министерство здравоохранения Омской области сообщает, что средняя продолжительность жизни увеличилась до 71,8 года. Также отмечается значительный рост уровня удовлетворенности населения оказанной медпомощью — более чем на 10%. Кроме того, за год количество абортов сократилось на тысячу случаев.

Министерство здравоохранения Омской области поделилось результатами работы за 2023 год. Были озвучены основные показатели эффективности. Один из ключевых результатов — увеличение средней продолжительности жизни в регионе. Сейчас она составляет 71,8 года.

Всего за помощью в медицинские учреждения обратились 15,4 миллиона человек. Скорую помощь вызывали 543 тысячи раз. Согласно отчету министерства, уровень удовлетворенности населения оказанной медицинской помощью значительно вырос — более чем на 10% и составил 57%. Кроме того, за год удалось снизить количество абортов — на 1000 случаев.

Ранее Город55 сообщал, что в нашем регионе продолжает снижаться число родов. Если в 2022 году было зарегистрировано 16 004 родов, то в 2023 году — уже 15 216. При этом также наблюдается уменьшение числа абортов. В прошлом году омички прервали 4325 беременностей, что меньше по сравнению с 2022 годом, когда было зарегистрировано 4436 случаев прерывания беременности. Количество абортов среди несовершеннолетних осталось на уровне 2022 года — 28 случаев.

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