Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь

Омичка проходила плановое лечение в МСЧ №4, но ее состояние резко стало ухудшаться. Предварительно врачи диагностировали женщине инсульт, чтобы подтвердить догадки, срочно провели МСКТ. Однако очаг инсульта найти не удалось, тогда пришлось делать МСКТ головного мозга, именно на нем у пациентки выявили нарушение проходимости внутренней сонной артерии справа. Требовалась экстренная операция.