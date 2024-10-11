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Posted 11 октября, 13:39

Published 11 октября, 13:39

Modified 11 октября, 13:43

Updated 11 октября, 13:43

Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь

Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь

11 октября 2024, 13:39
Фото: Минздрав Омской области
Медики МЧС №4 быстро нашли причину ухудшения состояния омичи и смогли устранить проблему, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Омичка проходила плановое лечение в МСЧ №4, но ее состояние резко стало ухудшаться. Предварительно врачи диагностировали женщине инсульт, чтобы подтвердить догадки, срочно провели МСКТ. Однако очаг инсульта найти не удалось, тогда пришлось делать МСКТ головного мозга, именно на нем у пациентки выявили нарушение проходимости внутренней сонной артерии справа. Требовалась экстренная операция.

Сейчас пациентку уже перевели в общую палату, ее жизни ничего не угрожает. Омичка готовится проходить реабилитацию.

«Этим врачам нестрашно доверить свою жизнь. Состояние мое было крайне тяжелое. И в течение нескольких дней я наблюдала, как эти парни, эти врачи вокруг меня, насколько они профессиональны, добры, приветливы. Состояние мое улучшилось, сил прибавилось. Сейчас меня ждет реабилитация, к которой я готова. Мне кажется, у нас все получится!» — поделилась пациентка.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Медицина#Новости#Министерство#Медики#Медучреждение#МСЧ № 4#Министерство здравоохранения
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