Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь

Posted 11 октября, 13:39
Published 11 октября, 13:39
Modified 11 октября, 13:43
Updated 11 октября, 13:43
Омичка проходила плановое лечение в МСЧ №4, но ее состояние резко стало ухудшаться. Предварительно врачи диагностировали женщине инсульт, чтобы подтвердить догадки, срочно провели МСКТ. Однако очаг инсульта найти не удалось, тогда пришлось делать МСКТ головного мозга, именно на нем у пациентки выявили нарушение проходимости внутренней сонной артерии справа. Требовалась экстренная операция.
Сейчас пациентку уже перевели в общую палату, ее жизни ничего не угрожает. Омичка готовится проходить реабилитацию.
«Этим врачам нестрашно доверить свою жизнь. Состояние мое было крайне тяжелое. И в течение нескольких дней я наблюдала, как эти парни, эти врачи вокруг меня, насколько они профессиональны, добры, приветливы. Состояние мое улучшилось, сил прибавилось. Сейчас меня ждет реабилитация, к которой я готова. Мне кажется, у нас все получится!» — поделилась пациентка.
Ранее Город55 рассказывал, как омские медики помогли пенсионеру с 95% поражением сонных артерий.