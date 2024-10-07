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Posted 7 октября, 14:11

Published 7 октября, 14:11

Modified 7 октября, 14:15

Updated 7 октября, 14:15

В омском минздраве рассказали, кто стал новым главврачом Марьяновской ЦРБ

В омском минздраве рассказали, кто стал новым главврачом Марьяновской ЦРБ

7 октября 2024, 14:11
Фото: Минздрав Омской области
Должность заняла Ирина Смольникова.

В региональном минздраве рассказали о кадровых перестановках в Марьяновской ЦРБ. Должность главного врача заняла Ирина Смольникова, которая ранее трудилась заместителем главврача по медицинской части.

Сегодня замминистра здравоохранения региона Дмитрий Рябиков представил нового начальника коллективу больницы.

Напомним, что в конце июля Андрей Доронин стал главврачом омского клинического онкологического диспансера. До него это место занимал Дмитрий Маркелов, который сейчас является министром здравоохранения Омской области.

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