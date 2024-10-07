В омском минздраве рассказали, кто стал новым главврачом Марьяновской ЦРБ

Posted 7 октября, 14:11
Published 7 октября, 14:11
Modified 7 октября, 14:15
Updated 7 октября, 14:15
В региональном минздраве рассказали о кадровых перестановках в Марьяновской ЦРБ. Должность главного врача заняла Ирина Смольникова, которая ранее трудилась заместителем главврача по медицинской части.
Сегодня замминистра здравоохранения региона Дмитрий Рябиков представил нового начальника коллективу больницы.
Напомним, что в конце июля Андрей Доронин стал главврачом омского клинического онкологического диспансера. До него это место занимал Дмитрий Маркелов, который сейчас является министром здравоохранения Омской области.