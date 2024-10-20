Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника

Posted 20 октября, 12:26
Published 20 октября, 12:26
Modified 20 октября, 13:22
Updated 20 октября, 13:22
Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, лечение пациента с редкой, осложненной формой туберкулеза, успешно завершилось: специалистам клинического противотуберкулезного диспансера №4, куда был переведен пациент, удалось восстановить целостность органа, а впереди у 21-летнего омича — уже амбулаторное лечение и высокие шансы полного излечения. Однако добиться подобных результатов удалось не сразу — выздоровление потребовало 4 месяцев слаженной работы хирургов, реаниматологов и персонала стационара.
В КПТД №4 молодого человека передали коллеги из МСЧ №9: в первую больницу он попал с менее опасным предварительным диагнозом. Но, как показали дополнительные обследования, положение дел было куда серьезнее — воспалительные процессы в органе привели к развитию слипчивого перитонита, из-за чего структура кишечника серьезно пострадала, «спаявшись» с брюшиной, что и вызвало непроходимость.
Вылечить мужчину стандартной методикой не удавалось: из-за воспаления, охватившего ткани кишечника, орган стал очень уязвимым и при воздействии образовывались разрывы, свищи и микротравмы — позже исследования подтвердили догадку о заболевании, вызванном микобактериями.
Совокупность всех факторов привела к тому, что хирургам КПТД №4 пришлось одновременно решать несколько сложных задач: кроме правильно подобранной химиотерапии требовалось создать и все условия для нормального функционирования органа — обеспечить отток вредного содержимого, сохранить полезные бактерии, участвующие в пищеварении и при этом сохранить физиологию кишечника. Кроме того, трудностей добавила и непереносимость пациентом парентерального питания — подачи питательных веществ в организм через кровеносную систему.
Важным шагом на пути к выздоровлению стала работа хирургов, установивших пациенту специальную Vacuum-Assisted Closure-систему, способную помочь в восстановлении ран за счет использования отрицательного давления в просвете кишечника. Отдельной работы потребовал и уход за пациентом — для мужчины была сформирована индивидуальная диета с малым размером порций, а его питанием занимался медицинский персонал.
Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального минздрава, главная опасность уже позади — молодой человек уже питается привычным способом, а вскоре и выпишется из больницы.