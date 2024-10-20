Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника

Совокупность всех факторов привела к тому, что хирургам КПТД №4 пришлось одновременно решать несколько сложных задач: кроме правильно подобранной химиотерапии требовалось создать и все условия для нормального функционирования органа — обеспечить отток вредного содержимого, сохранить полезные бактерии, участвующие в пищеварении и при этом сохранить физиологию кишечника. Кроме того, трудностей добавила и непереносимость пациентом парентерального питания — подачи питательных веществ в организм через кровеносную систему.