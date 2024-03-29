В Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В редакцию Города55 в конце марта обратились омичи с вопросом о наличии вакцины от кори, краснухи и паротита в поликлиниках региона. Со слов местных жителей, необходимые препараты в медицинских учреждениях закончились.
В министерстве здравоохранения Омской области корреспонденту Города55 информацию подтвердили, в настоящее время в ведомстве ждут поставок.
«Вопрос на контроле Минздрава России. Поставка осуществляется централизованно, сроки и объемы определяет федеральный центр. Ожидаем распределения вакцины в наш регион», — сообщили в ведомстве.
Комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи вводится путем инъекции детям в возрасте от 9 до 15 месяцев. Затем ставят вторую дозу в возрасте от 15 месяцев до 6 лет.
С дефицитом вакцины регион уже сталкивался. Так, в конце декабря прошлого года в Омскую область завезли 4 тысячи доз, но препарат быстро закончился.