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В Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита

29 марта 2024, 08:33
Фото: 1MI
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В региональном минздраве сообщили, что ожидают поставок препарата.

В редакцию Города55 в конце марта обратились омичи с вопросом о наличии вакцины от кори, краснухи и паротита в поликлиниках региона. Со слов местных жителей, необходимые препараты в медицинских учреждениях закончились.

В министерстве здравоохранения Омской области корреспонденту Города55 информацию подтвердили, в настоящее время в ведомстве ждут поставок.

«Вопрос на контроле Минздрава России. Поставка осуществляется централизованно, сроки и объемы определяет федеральный центр. Ожидаем распределения вакцины в наш регион», — сообщили в ведомстве.

Комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи вводится путем инъекции детям в возрасте от 9 до 15 месяцев. Затем ставят вторую дозу в возрасте от 15 месяцев до 6 лет.

С дефицитом вакцины регион уже сталкивался. Так, в конце декабря прошлого года в Омскую область завезли 4 тысячи доз, но препарат быстро закончился.

«А если эпидемия?»: в омских поликлиниках закончилась вакцина против кори
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#Здоровье#Омск#Поликлиника#Вакцина#Евгений Игишев#Корь#Паротит#Краснуха#Министерство здравоохранения#Минздрав России
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