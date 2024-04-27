Помощь рядом. Как будут работать омские больницы на майских праздниках

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Как сразу же отметил представитель Минздрава, скорая помощь и травмпункты продолжат работу в обычном режиме — никаких «подвижек» в их расписании в связи с праздниками не произойдет. Однако, омичам стоит иметь в виду, время работы «выездных» врачей изменится.
В частности, учреждения первичной медико-санитарной помощи (а это, к слову, поликлиники, центры врачебной практики и даже женские консультации) будут принимать сообщения о вызове врача на дом с 9:00 до 14:00 часов. Прием будет длиться чуть дольше — ожидать визита врача стоит до 15:30.
Кроме того, сократится и время приема у дежурных врачей — как сообщается, в медучреждениях они будут работать до 14:00 часов. Медицинские учреждения, оказывающие неотложную помощь детям будут работать чуть дольше — их специалисты будут вести прием до 18:00 часов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о праздничном расписании работы отделений почтовой связи: