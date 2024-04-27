Помощь рядом. Как будут работать омские больницы на майских праздниках

Кроме того, сократится и время приема у дежурных врачей — как сообщается, в медучреждениях они будут работать до 14:00 часов. Медицинские учреждения, оказывающие неотложную помощь детям будут работать чуть дольше — их специалисты будут вести прием до 18:00 часов.