Опыт и профессионализм. В омской городской больнице №2 сменился главврач

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
О назначении нового главврача в городской больнице №2 сообщили в региональном минздраве. Эту должность занял Максим Казанцев, на посту он сменил Светлану Гусеву.
До назначения Казанцев работал в городской поликлинике №8 заместителем главного врача по амбулаторной-поликлинической и клинико-экспертной работе. Кроме того, в список его предыдущих должностей входит глава отделения профилактики в городской больнице №2.
В министерстве отметили, что Максим Казанцев регулярно повышает квалификацию и проходит обучения, также имеет почетную грамоту минздрава и нагрудный знак «Отличник здравоохранения Омской области».
Напомним, что в марте в Омской области произошел ряд важных назначений. Новых заместителей министров назначили сразу в трех министерствах: образования, энергетики и ЖКХ и экономического развития.