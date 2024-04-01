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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:14

В городской больнице №2 назначили нового главврача

Опыт и профессионализм. В омской городской больнице №2 сменился главврач

1 апреля 2024, 13:14
Фото: Министерство здравоохранения Омской области

В городской больнице №2 назначили нового главврача

Должность главврача в городской больнице №2 занял Максим Казанцев, на этом посту он сменил Светлану Гусеву.

О назначении нового главврача в городской больнице №2 сообщили в региональном минздраве. Эту должность занял Максим Казанцев, на посту он сменил Светлану Гусеву.

До назначения Казанцев работал в городской поликлинике №8 заместителем главного врача по амбулаторной-поликлинической и клинико-экспертной работе. Кроме того, в список его предыдущих должностей входит глава отделения профилактики в городской больнице №2.

В министерстве отметили, что Максим Казанцев регулярно повышает квалификацию и проходит обучения, также имеет почетную грамоту минздрава и нагрудный знак «Отличник здравоохранения Омской области».

Напомним, что в марте в Омской области произошел ряд важных назначений. Новых заместителей министров назначили сразу в трех министерствах: образования, энергетики и ЖКХ и экономического развития.

Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений
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