Работники роддома в омских Нефтяниках рассказали, что их принуждают увольняться

В городском паблике «Омск ВК» появилась анонимная жалоба работников роддома №2, расположенного на улице Магистральной в Нефтяниках. Его сотрудники рассказали, что родильный дом закрыли на ремонт из-за нарушений на теплосетях, он должен был открыться 15 октября, однако этого так и не произошло. Сейчас работники учреждения находятся в административных отпусках с сохранением 2/3 оклада.