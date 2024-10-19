gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 13:54

Published 19 октября, 13:54

Modified 19 октября, 13:57

Updated 19 октября, 13:57

Работники роддома в омских Нефтяниках рассказали, что их принуждают увольняться

Работники роддома в омских Нефтяниках рассказали, что их принуждают увольняться

19 октября 2024, 13:54
Фото: 1MI
Сейчас роддом №2 закрыт на ремонт, в это время сотрудники получают 2/3 от оклада.

В городском паблике «Омск ВК» появилась анонимная жалоба работников роддома №2, расположенного на улице Магистральной в Нефтяниках. Его сотрудники рассказали, что родильный дом закрыли на ремонт из-за нарушений на теплосетях, он должен был открыться 15 октября, однако этого так и не произошло. Сейчас работники учреждения находятся в административных отпусках с сохранением 2/3 оклада.

По словам автора жалобы, роддом планируют объединить с городской поликлиникой №3, при этом сотрудников переманивают туда незаконными методами.

«Когда наконец то будет ясность для сотрудников! Администрация поликлиники №3 приглашает работников родильного дома на беседы, и принуждает увольняться и трудоустраиваться к ним, в противном случае, после присоединения нас заставят уволится без всех выплат и пособий. Новый руководитель создает все условия, чтобы мы уволились по собственному желанию», — рассказала одна из сотрудниц.

На жалобу ответили в региональном министерстве здравоохранения и сообщили дату открытия роддома — 2 декабря 2024 года.

«Родильный дом закрыт до 2 декабря для решения технических вопросов. Весь персонал лечебного учреждения получает в этот период 2/3 заработной платы. Увольнение сотрудников ни в коем случае не планируется, принуждать к увольнению противозаконно. Таких действий со стороны администрации родильного дома не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Больница#Поликлиника#Роддом#Новости#Министерство#Министерство здравоохранения#Взрослая поликлиника#Роддомы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика