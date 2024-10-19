Работники роддома в омских Нефтяниках рассказали, что их принуждают увольняться

Posted 19 октября, 13:54
Published 19 октября, 13:54
Modified 19 октября, 13:57
Updated 19 октября, 13:57
В городском паблике «Омск ВК» появилась анонимная жалоба работников роддома №2, расположенного на улице Магистральной в Нефтяниках. Его сотрудники рассказали, что родильный дом закрыли на ремонт из-за нарушений на теплосетях, он должен был открыться 15 октября, однако этого так и не произошло. Сейчас работники учреждения находятся в административных отпусках с сохранением 2/3 оклада.
По словам автора жалобы, роддом планируют объединить с городской поликлиникой №3, при этом сотрудников переманивают туда незаконными методами.
«Когда наконец то будет ясность для сотрудников! Администрация поликлиники №3 приглашает работников родильного дома на беседы, и принуждает увольняться и трудоустраиваться к ним, в противном случае, после присоединения нас заставят уволится без всех выплат и пособий. Новый руководитель создает все условия, чтобы мы уволились по собственному желанию», — рассказала одна из сотрудниц.
На жалобу ответили в региональном министерстве здравоохранения и сообщили дату открытия роддома — 2 декабря 2024 года.
«Родильный дом закрыт до 2 декабря для решения технических вопросов. Весь персонал лечебного учреждения получает в этот период 2/3 заработной платы. Увольнение сотрудников ни в коем случае не планируется, принуждать к увольнению противозаконно. Таких действий со стороны администрации родильного дома не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.