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Posted 24 декабря, 14:31

Published 24 декабря, 14:31

Modified 24 декабря, 15:09

Updated 24 декабря, 15:09

Ждали не один год: в Омской области остановился отток врачей

Ждали не один год: в Омской области остановился отток врачей

24 декабря 2024, 14:31
Фото: 1MI.
О медицинских кадрах в Омской области рассказал министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

Сегодня в областном Доме журналиста прошла пресс-конференция министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова. На ней чиновник рассказал, насколько остра для региона проблема кадров и какую динамику она приобрела в этом году.

«Любое современное оборудование или новая поликлиника ничего не решают, если нет врача. Кадровая проблема в регионе есть, но в этом году мы впервые за долгое время не видим оттока специалистов отрасли. Каждый год мы теряли какой-то процент медицинских работников, сейчас, наконец, количество ушедших не превышает количество тех, кто пришел», — рассказал Маркелов.

Ранее Город55 писал о лучших больницах Омска. Рейтинг составлялся на основе отзывов в сервисе 2ГИС. В список вошли Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева, Инфекционная клиническая больница №1 им. Д. М. Далматова, Городская больница №7, Гинекологическая больница и Детская городская больница №1.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Здравоохранение55#Министерство здравоохранения
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