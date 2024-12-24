Ждали не один год: в Омской области остановился отток врачей

Posted 24 декабря, 14:31
Published 24 декабря, 14:31
Modified 24 декабря, 15:09
Updated 24 декабря, 15:09
Сегодня в областном Доме журналиста прошла пресс-конференция министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова. На ней чиновник рассказал, насколько остра для региона проблема кадров и какую динамику она приобрела в этом году.
«Любое современное оборудование или новая поликлиника ничего не решают, если нет врача. Кадровая проблема в регионе есть, но в этом году мы впервые за долгое время не видим оттока специалистов отрасли. Каждый год мы теряли какой-то процент медицинских работников, сейчас, наконец, количество ушедших не превышает количество тех, кто пришел», — рассказал Маркелов.
Ранее Город55 писал о лучших больницах Омска. Рейтинг составлялся на основе отзывов в сервисе 2ГИС. В список вошли Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева, Инфекционная клиническая больница №1 им. Д. М. Далматова, Городская больница №7, Гинекологическая больница и Детская городская больница №1.