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Posted 26 ноября, 12:39

Published 26 ноября, 12:39

Modified 26 ноября, 12:42

Updated 26 ноября, 12:42

В Омске губернатор назначил новых заместителей минздрава

В Омске губернатор назначил новых заместителей минздрава

26 ноября 2024, 12:39
Фото: 1MI.
В Омской области произошли кадровые перестановки в Министерстве здравоохранения: на должности заместителей министра назначили Ольгу Богданову и Ольгу Мигунову.

В Омской области произошли значительные изменения в руководстве Министерства здравоохранения. Губернатор региона издал распоряжение о назначении двух новых заместителей министра. Ими стали Ольга Богданова и Ольга Мигунова.

Ольга Богданова возвращается на свою прежнюю позицию, что является её вторым назначением на пост заместителя министра. Ранее она уже занимала эту должность до 2020 года. После отставки Богданова возглавила гинекологическую больницу, где проработала до недавнего времени. Теперь она будет отвечать за организацию медицинской помощи для женщин и детей. Ранее эту должность занимала Элеонора Кролевец.

Второй назначенный заместитель, Ольга Мигунова, до своего назначения занимала должность руководителя управления стратегического развития и реформирования в минздраве.

Напомним, что в Омской области на следующий год продлили контракты с двумя заместителями экономического развития: Денисом Кушнером и Константином Чуловским.

В Омской области на год продлили контракты двум чиновникам минэкономразвития
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Дети#Кадровые перестановки#Новости#Женщины#Медицинская помощь#Заместитель министра#Министерство здравоохранения#Элеонора Кролевец
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