В Омске губернатор назначил новых заместителей минздрава

Ольга Богданова возвращается на свою прежнюю позицию, что является её вторым назначением на пост заместителя министра. Ранее она уже занимала эту должность до 2020 года. После отставки Богданова возглавила гинекологическую больницу, где проработала до недавнего времени. Теперь она будет отвечать за организацию медицинской помощи для женщин и детей. Ранее эту должность занимала Элеонора Кролевец.