12 лет на посту: в Омской области глава района ушел в отставку

Posted 27 ноября, 09:37
Published 27 ноября, 09:37
Modified 27 ноября, 09:39
Updated 27 ноября, 09:39
27 ноября стало известно об изменении в управлении Муромцевским районом Омской области. Вячеслав Девятериков, который занимал пост главы района на протяжении 12 лет, принял решение о досрочном сложении своих полномочий.
В связи с этим, депутаты назначили исполняющим обязанности главы района Сергея Казанкова, который ранее занимал должность руководителя по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.
Вячеслав Девятериков не оставил своих коллег и жителей района без прощального слова. На своей странице в социальной сети он разместил видеообращение, записанное на фоне икон в храме. В этом видео он выразил благодарность своей команде за годы совместной работы, подчеркнув важность их вклада в развитие района.
Напомним, что ранее в Омской области сменили руководство Министерства здравоохранения. Губернатор назначил Ольгу Богданову и Ольгу Мигунову заместителями министра.