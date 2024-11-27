12 лет на посту: в Омской области глава района ушел в отставку

Вячеслав Девятериков не оставил своих коллег и жителей района без прощального слова. На своей странице в социальной сети он разместил видеообращение, записанное на фоне икон в храме. В этом видео он выразил благодарность своей команде за годы совместной работы, подчеркнув важность их вклада в развитие района.