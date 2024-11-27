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Posted 27 ноября, 09:37

Published 27 ноября, 09:37

Modified 27 ноября, 09:39

Updated 27 ноября, 09:39

В Омской области глава района объявил о досрочном уходе

12 лет на посту: в Омской области глава района ушел в отставку

27 ноября 2024, 09:37
Фото: 1MI.

В Омской области глава района объявил о досрочном уходе

Вячеслав Девятериков, руководивший Муромцевским районом на протяжении 12 лет, неожиданно ушел в отставку.

27 ноября стало известно об изменении в управлении Муромцевским районом Омской области. Вячеслав Девятериков, который занимал пост главы района на протяжении 12 лет, принял решение о досрочном сложении своих полномочий.

В связи с этим, депутаты назначили исполняющим обязанности главы района Сергея Казанкова, который ранее занимал должность руководителя по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.

Вячеслав Девятериков не оставил своих коллег и жителей района без прощального слова. На своей странице в социальной сети он разместил видеообращение, записанное на фоне икон в храме. В этом видео он выразил благодарность своей команде за годы совместной работы, подчеркнув важность их вклада в развитие района.

Напомним, что ранее в Омской области сменили руководство Министерства здравоохранения. Губернатор назначил Ольгу Богданову и Ольгу Мигунову заместителями министра.

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