Мессенджер

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2024
«Диверсия» на железной дороге: в Омске задержали подозреваемого в поджоге
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования. По информации следствия, у него были связи с террористами.
22 октября, 05:59
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
28 августа, 02:25
Чиновникам рекомендовали удалить переписки в Telegram. Узнали, что будет в Омске
26 августа, 04:54
Небезопасный счет. Учительница омской школы перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей
Пострадавшую убедили перевести деньги из-за угрозы оформления кредита.
28 апреля, 07:21
Несколько тонн пустоты. Покупка контейнера обернулась потерей денег для омича
Обещанную тару мужчине так и не доставили — продавец оказался мошенником.
17 марта, 12:41
Учительница омской гимназии перевела мошенникам 300 тыс рублей
В пресс-службе Омской полиции рассказали, что к ним обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина перевела мошенникам 330 тыс рублей.
3 февраля, 04:46
Пожилой омич лишился денег, пытаясь посмотреть интимные фото виртуальной знакомой
Мошенники похитили со счета мужчины больше 17 тысяч рублей.
27 января, 10:12
2023
По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске
30 декабря 2023, 07:19
Омичи рассказали о сбоях в Telegram. Рассказываем, что произошло
22 сентября 2023, 06:05
Переписки и онлайн-шопинг. Что отвлекает омичей от работы
39% опрошенных объяснили, что посторонние занятия никак не сказываются на качестве их работы.
29 марта 2023, 03:54
Омичи тратят пятую часть рабочего времени на переписку в чатах
При этом женщины на рабочую переписку тратят больше времени, чем мужчины.
21 февраля 2023, 06:41

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