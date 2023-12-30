По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как сообщил Городу55 собственный источник в правоохранительных органах, диверсант, устроивший 11 декабря поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Омск-Северный», действовал по наводке проукраинской военизированной организации.
Мужчина нашел нелегальный способ дохода в Telegram. Кураторы объяснили злоумышленнику правила конспирации и отправили координаты релейного шкафа. После диверсии молодой человек заснял результат своей «работы» на смартфон и отправил видеоотчет.
Информацию Городу55 также подтвердили в региональном УФСБ. В ведомстве уточнили, что задержанным оказался подросток из неблагополучной семьи.
Напомним, что сгоревший релейный шкаф обнаружила диспетчер, рядом нашли две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. Вечером 12 декабря поджигателя задержали. На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение теракта.