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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

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По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске

30 декабря 2023, 07:19
Фото: 1MI
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Поджог релейных шкафов на железной дороге в Омске курировали из Украины

Поджигатель нашел нелегальный способ дохода в Telegram. Кураторы объяснили злоумышленнику правила конспирации и отправили координаты релейного шкафа.

Как сообщил Городу55 собственный источник в правоохранительных органах, диверсант, устроивший 11 декабря поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Омск-Северный», действовал по наводке проукраинской военизированной организации.

Мужчина нашел нелегальный способ дохода в Telegram. Кураторы объяснили злоумышленнику правила конспирации и отправили координаты релейного шкафа. После диверсии молодой человек заснял результат своей «работы» на смартфон и отправил видеоотчет.

Информацию Городу55 также подтвердили в региональном УФСБ. В ведомстве уточнили, что задержанным оказался подросток из неблагополучной семьи.

Напомним, что сгоревший релейный шкаф обнаружила диспетчер, рядом нашли две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. Вечером 12 декабря поджигателя задержали. На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение теракта.

С тетрадью и бутылками. В Омске устроили поджог на железнодорожных путях
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#Происшествия#Омск#Задержание#Безопасность#Уголовное дело#Украина#Поджог#Обыск#Евгений Игишев#Мессенджер
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