По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске

Напомним, что сгоревший релейный шкаф обнаружила диспетчер, рядом нашли две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. Вечером 12 декабря поджигателя задержали. На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение теракта.