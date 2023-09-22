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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

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Омичи рассказали о сбоях в Telegram. Рассказываем, что произошло

22 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители Омска рассказали о сбоях в мессенджере Telegram

У пользователей возникают проблемы при соединении с сервером и при получении сообщений.

Читатели Города55 сегодня, 22 сентября, обратили внимание на нестабильную работу Telegram. Омичи сообщили, что перестала работать web-версия мессенджера. В мобильном приложении также наблюдаются неполадки.

Согласно сервису DownDetector, у мессенджера произошел массовый сбой.

Сбой зафиксировали после 11 часовСбой зафиксировали после 11 часов
Сбой зафиксировали после 11 часов
Фото: DownDetector

У пользователей возникают проблемы при соединении с сервером и при получении сообщений.

Ранее Город55 сообщал, что в сервисах банка Тинькофф происходили сбои, из-за которых пользователи теряли деньги. Переводимые со счетов суммы списывались по несколько раз.

Из-за неполадок в банке Тинькофф омичи потеряли контроль над своими финансами
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#Общество#Омск#Омская область#Связь#Сбой#Евгений Игишев#Мессенджер#Телеграмм#Telegram
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