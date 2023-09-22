Омичи рассказали о сбоях в Telegram. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Читатели Города55 сегодня, 22 сентября, обратили внимание на нестабильную работу Telegram. Омичи сообщили, что перестала работать web-версия мессенджера. В мобильном приложении также наблюдаются неполадки.
Согласно сервису DownDetector, у мессенджера произошел массовый сбой.
У пользователей возникают проблемы при соединении с сервером и при получении сообщений.
Ранее Город55 сообщал, что в сервисах банка Тинькофф происходили сбои, из-за которых пользователи теряли деньги. Переводимые со счетов суммы списывались по несколько раз.