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Updated Сегодня, 02:25

В Омске появились листовки о поиске создателя Telegram Павла Дурова

Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова

28 августа 2024, 02:25
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В Омске появились листовки о поиске создателя Telegram Павла Дурова

В объявлениии указаны данные Дурова и место последнего пребывания — Франция.

Омичи с помощью объявлений пытаются найти создателя мессенджера Telegram. Город55 заметил листовки с ориентировкой на Павла Дурова на одном из домов на улице Омской. В объявлении указаны данные Дурова и место последнего пребывания — Франция.

«Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, пожалуйста, сообщите об этом в полицию», — гласит текст листовки.
Фото: Игишев / gorod55.ru

Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Франции 25 августа. Как оказалось, предприниматель был ранее объявлен в розыск.

Российским чиновникам рекомендовали почистить рабочие чаты в Telegram в связи с задержанием Дурова. Город55 узнал у губернатора Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста, будут ли они удалять диалоги в мессенджере.

Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
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#Евгений Игишев#Общество#Полиция#Омск#Россия#Розыск#Чиновники#Мэр#Губернатор#Арест#Объявление#Поиск#Мессенджер#Telegram#Франция#Павел Дуров
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