Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Омичи с помощью объявлений пытаются найти создателя мессенджера Telegram. Город55 заметил листовки с ориентировкой на Павла Дурова на одном из домов на улице Омской. В объявлении указаны данные Дурова и место последнего пребывания — Франция.
«Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, пожалуйста, сообщите об этом в полицию», — гласит текст листовки.
Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Франции 25 августа. Как оказалось, предприниматель был ранее объявлен в розыск.
Российским чиновникам рекомендовали почистить рабочие чаты в Telegram в связи с задержанием Дурова. Город55 узнал у губернатора Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста, будут ли они удалять диалоги в мессенджере.