«Диверсия» на железной дороге: в Омске задержали подозреваемого в поджоге

Во время допроса подозреваемый признал свою вину и раскрыл свои убеждения, которые уклоняются к нацистской идеологии. Он заявил, что вступил в ряды запрещенной организации с намерением участвовать в боевых действиях в Украине против российских войск. По его словам, именно в мессенджере «Телеграм» он получил указание поджечь железнодорожное оборудование, которое и выполнил с использованием самодельной зажигательной смеси. В результате поджога пострадало электрооборудование в релейном шкафу.