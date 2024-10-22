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Posted 22 октября, 05:59

Published 22 октября, 05:59

Modified 22 октября, 06:01

Updated 22 октября, 06:01

Омич поджег релейный шкаф по заказу террористической организации

«Диверсия» на железной дороге: в Омске задержали подозреваемого в поджоге

22 октября 2024, 05:59
Фото: 1MI

Омич поджег релейный шкаф по заказу террористической организации

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования. По информации следствия, у него были связи с террористами.

В Омске задержан 27-летний мужчина, которого подозревают в поджоге железнодорожного оборудования. По версии следствия, задержанный связан с террористической деятельностью. В задержании участвовали сотрудники УФСБ России по Омской области, Омского линейного и регионального управлений МВД.

Как сообщают правоохранительные органы, всё началось с общения в мессенджере «Телеграм». Там, в чат-боте запрещенной в России украинской террористической организации, задержанному предложили «подработку» — поджечь релейный шкаф на станции Омска. В обмен ему обещали денежное вознаграждение.

Под покровом ночи мужчина подобрался к релейному шкафу и используя горюче-смазочные материалы, устроил «костер». Однако ему так и не заплатили. Вскоре к нему пришли правоохранительные органы.

Следственное управление уже инициировало уголовное дело по статье 205 УК РФ, связанной с террористическими актами. Суд вынес решение о заключении задержанного под стражу.

Фото: УФСБ России по Омской области

Во время допроса подозреваемый признал свою вину и раскрыл свои убеждения, которые уклоняются к нацистской идеологии. Он заявил, что вступил в ряды запрещенной организации с намерением участвовать в боевых действиях в Украине против российских войск. По его словам, именно в мессенджере «Телеграм» он получил указание поджечь железнодорожное оборудование, которое и выполнил с использованием самодельной зажигательной смеси. В результате поджога пострадало электрооборудование в релейном шкафу.

Кроме того, подозреваемый делал надписи на зданиях, которые дискредитируют российскую власть, чтобы подтвердить свою причастность к террористической деятельности. В ходе обысков по его месту жительства были изъяты компьютеры и средства связи, подтверждающие его участие в экстремистских действиях.

В настоящее время продолжается расследование. Следователи собирают доказательства и проверяют все подробности «поджога».

Напомним, что ранее 18-летний студент стал фигурантом уголовного дела по факту наркоторговли. Он работал курьером для большой наркогруппировки и был задержан полицией с 925 граммами синтетических наркотиков.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Уголовное дело#Поджог#Расследование#Новости#Мессенджер#Диверсия
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