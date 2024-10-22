«Диверсия» на железной дороге: в Омске задержали подозреваемого в поджоге

Posted 22 октября, 05:59
Published 22 октября, 05:59
Modified 22 октября, 06:01
Updated 22 октября, 06:01
В Омске задержан 27-летний мужчина, которого подозревают в поджоге железнодорожного оборудования. По версии следствия, задержанный связан с террористической деятельностью. В задержании участвовали сотрудники УФСБ России по Омской области, Омского линейного и регионального управлений МВД.
Как сообщают правоохранительные органы, всё началось с общения в мессенджере «Телеграм». Там, в чат-боте запрещенной в России украинской террористической организации, задержанному предложили «подработку» — поджечь релейный шкаф на станции Омска. В обмен ему обещали денежное вознаграждение.
Под покровом ночи мужчина подобрался к релейному шкафу и используя горюче-смазочные материалы, устроил «костер». Однако ему так и не заплатили. Вскоре к нему пришли правоохранительные органы.
Следственное управление уже инициировало уголовное дело по статье 205 УК РФ, связанной с террористическими актами. Суд вынес решение о заключении задержанного под стражу.
Во время допроса подозреваемый признал свою вину и раскрыл свои убеждения, которые уклоняются к нацистской идеологии. Он заявил, что вступил в ряды запрещенной организации с намерением участвовать в боевых действиях в Украине против российских войск. По его словам, именно в мессенджере «Телеграм» он получил указание поджечь железнодорожное оборудование, которое и выполнил с использованием самодельной зажигательной смеси. В результате поджога пострадало электрооборудование в релейном шкафу.
Кроме того, подозреваемый делал надписи на зданиях, которые дискредитируют российскую власть, чтобы подтвердить свою причастность к террористической деятельности. В ходе обысков по его месту жительства были изъяты компьютеры и средства связи, подтверждающие его участие в экстремистских действиях.
В настоящее время продолжается расследование. Следователи собирают доказательства и проверяют все подробности «поджога».
Напомним, что ранее 18-летний студент стал фигурантом уголовного дела по факту наркоторговли. Он работал курьером для большой наркогруппировки и был задержан полицией с 925 граммами синтетических наркотиков.