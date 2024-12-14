Экс-директор омского «12 канала» Малькевич назвал причины блокировки Viber в России

Он также отметил, что суды неоднократно штрафовали Viber за размещение запрещенного контента и отказы удалять ложную информацию, сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей. Кроме того, с начала 2024 года пользователи все чаще начали сообщать о сбоях в работе приложения.