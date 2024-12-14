Экс-директор омского «12 канала» Малькевич назвал причины блокировки Viber в России

Posted 14 декабря, 03:27
Published 14 декабря, 03:27
Modified 14 декабря, 03:37
Updated 14 декабря, 03:37
Вчера вечером Роскомнадзор объявил об ограничении работы мессенджера Viber на территории России. Решение прокомментировал экс-гендиректор «12 канала», член СПЧ, журналист Александр Малькевич. По его мнению, главные причины блокировки в неудалении запрещенной информации и неспособности выполнять требования закона.
«Viber демонстрирует хроническую неспособность выполнять требования закона, что уже само по себе выглядит как стратегия конфликта, а не сотрудничества. Но основная проблема в том, что мессенджер не обеспечивает должного уровня контроля за безопасностью контента и пользователей. Отсутствие нормальной идентификации пользователей только подстегивает злоупотребления, включая распространение фейков, мошенничество, и даже использование платформы в политических и военных целях», — передает слова Малькевича «РосБалт».
Он также отметил, что суды неоднократно штрафовали Viber за размещение запрещенного контента и отказы удалять ложную информацию, сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей. Кроме того, с начала 2024 года пользователи все чаще начали сообщать о сбоях в работе приложения.