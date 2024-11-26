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Posted 26 ноября, 11:55

Published 26 ноября, 11:55

Modified 26 ноября, 11:57

Updated 26 ноября, 11:57

Двое омичей стали фигурантами уголовного дела за сбыт запрещенных веществ

От тайника до суда: в Омске задержали двух наркоторговцев

26 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.

Двое омичей стали фигурантами уголовного дела за сбыт запрещенных веществ

Задержали подозреваемых в торговле наркотиками, у которых изъяли более 600 граммов запрещенных веществ. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Прокуратура Омской области завершила расследование уголовного дела, касающегося двух граждан, обвиняемых в организации незаконной торговли запрещенными веществами.

По данным следствия, в июле 2024 года эти люди нашли способ зарабатывать деньги через интернет, продавая наркотические средства. Они обсуждали свои планы в социальных сетях и узнали, где находится тайник. Они взяли оттуда 70 граммов вещества и разделили его на маленькие части для продажи, а затем спрятали в разных местах города.

Фото: Прокуратура Омской области

Однако, когда обвиняемые пытались получить очередную партию, их задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли более 600 граммов запрещенного вещества.

Оба обвиняемых полностью признали свою вину. Уголовное дело передали в Куйбышевский районный суд города. Обвиняемым грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в распространении синтетических наркотиков.

От закладки до посадки: в Омске задержали молодого человека с наркотиками
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