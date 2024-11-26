От тайника до суда: в Омске задержали двух наркоторговцев

По данным следствия, в июле 2024 года эти люди нашли способ зарабатывать деньги через интернет, продавая наркотические средства. Они обсуждали свои планы в социальных сетях и узнали, где находится тайник. Они взяли оттуда 70 граммов вещества и разделили его на маленькие части для продажи, а затем спрятали в разных местах города.