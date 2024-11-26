От тайника до суда: в Омске задержали двух наркоторговцев

Posted 26 ноября, 11:55
Published 26 ноября, 11:55
Modified 26 ноября, 11:57
Updated 26 ноября, 11:57
Прокуратура Омской области завершила расследование уголовного дела, касающегося двух граждан, обвиняемых в организации незаконной торговли запрещенными веществами.
По данным следствия, в июле 2024 года эти люди нашли способ зарабатывать деньги через интернет, продавая наркотические средства. Они обсуждали свои планы в социальных сетях и узнали, где находится тайник. Они взяли оттуда 70 граммов вещества и разделили его на маленькие части для продажи, а затем спрятали в разных местах города.
Однако, когда обвиняемые пытались получить очередную партию, их задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли более 600 граммов запрещенного вещества.
Оба обвиняемых полностью признали свою вину. Уголовное дело передали в Куйбышевский районный суд города. Обвиняемым грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее в задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в распространении синтетических наркотиков.