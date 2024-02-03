Учительница омской гимназии перевела мошенникам 300 тыс рублей

Потерпевшей пришло сообщение якобы от руководителя гимназии. Куратор учебного заведения должен был в ближайшее время с ней связаться для разговора. Но через какое-то время ей позвонил не руководитель, сотрудник банка. Дальше все было по стандартной схеме: кто-то пытается взять от вашего имени кредит и нужно перевести деньги на безопасный счет.