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В Омске учительница гимназии стала жертвой дистанционных мошенников

Учительница омской гимназии перевела мошенникам 300 тыс рублей

3 февраля 2024, 04:46
Фото: 1MI

В Омске учительница гимназии стала жертвой дистанционных мошенников

В пресс-службе Омской полиции рассказали, что к ним обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина перевела мошенникам 330 тыс рублей.

Потерпевшей пришло сообщение якобы от руководителя гимназии. Куратор учебного заведения должен был в ближайшее время с ней связаться для разговора. Но через какое-то время ей позвонил не руководитель, сотрудник банка. Дальше все было по стандартной схеме: кто-то пытается взять от вашего имени кредит и нужно перевести деньги на безопасный счет.

Жительница Омска взяла кредит на 330 тыс рублей и перевела все деньги на счет мошенникам. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

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#Происшествия#Руководитель#Гимназия#Следователь#Мессенджер#Анастасия Чернобаева
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