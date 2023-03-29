Переписки и онлайн-шопинг. Что отвлекает омичей от работы

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Почти половина, 47%, омичей постоянно отвлекаются от работы, чтобы полистать новости, пообщаться в личных чатах и социальных сетях, почитать телеграм-каналы. Исследование провел сервис по поиску вакансий Зарплата.ру среди работников в возрасте от 25 до 55 лет.
23% сотрудников признались, что занимаются нецелевыми вещами во время рабочего дня в среднем два часа, 38% - один час, 26% - три часа, 9% - менее часа.
Респонденты рассказали, на что чаще всего тратят рабочее время (возможны несколько вариантов ответа):
пролистывание новостных лент — 51%
проверка почты — 45%
переписка в личных чатах — 44%
чтение телеграм-каналов — 30%
личные телефонные разговоры — 26%
онлайн-шопинг — 24%
излишняя рефлексия над ошибками и неудачами — 20%
серфинг в интернете — 15%
курение — 14%
чтение и комментирование постов в соцсетях — 10%
мобильные игры — 8%.
39% опрошенных объяснили, что посторонние занятия никак не сказываются на качестве их работы. 34% респондентов уверены, что необходимо чередовать работу и отдых. Пятая часть сотрудников рассказали, что помочь сконцентрироваться на рабочем процессе может только жесткое планирование. 7% опрошенных считают, что справится с таймккиллерами невозможно, а 3% работников думают, что в этой проблеме поможет психолог.