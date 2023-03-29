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Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Переписки и онлайн-шопинг. Что отвлекает омичей от работы

29 марта 2023, 03:54
Фото: 1MI
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Омичи рассказали, что переписки в чатах, шопинг и чтение новостей отвлекают от работы

39% опрошенных объяснили, что посторонние занятия никак не сказываются на качестве их работы.

Почти половина, 47%, омичей постоянно отвлекаются от работы, чтобы полистать новости, пообщаться в личных чатах и социальных сетях, почитать телеграм-каналы. Исследование провел сервис по поиску вакансий Зарплата.ру среди работников в возрасте от 25 до 55 лет.

23% сотрудников признались, что занимаются нецелевыми вещами во время рабочего дня в среднем два часа, 38% - один час, 26% - три часа, 9% - менее часа.

Респонденты рассказали, на что чаще всего тратят рабочее время (возможны несколько вариантов ответа):

  • пролистывание новостных лент — 51%

  • проверка почты — 45%

  • переписка в личных чатах — 44%

  • чтение телеграм-каналов — 30%

  • личные телефонные разговоры — 26%

  • онлайн-шопинг — 24%

  • излишняя рефлексия над ошибками и неудачами — 20%

  • серфинг в интернете — 15%

  • курение — 14%

  • чтение и комментирование постов в соцсетях — 10%

  • мобильные игры — 8%.

39% опрошенных объяснили, что посторонние занятия никак не сказываются на качестве их работы. 34% респондентов уверены, что необходимо чередовать работу и отдых. Пятая часть сотрудников рассказали, что помочь сконцентрироваться на рабочем процессе может только жесткое планирование. 7% опрошенных считают, что справится с таймккиллерами невозможно, а 3% работников думают, что в этой проблеме поможет психолог.

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