Переписки и онлайн-шопинг. Что отвлекает омичей от работы

39% опрошенных объяснили, что посторонние занятия никак не сказываются на качестве их работы. 34% респондентов уверены, что необходимо чередовать работу и отдых. Пятая часть сотрудников рассказали, что помочь сконцентрироваться на рабочем процессе может только жесткое планирование. 7% опрошенных считают, что справится с таймккиллерами невозможно, а 3% работников думают, что в этой проблеме поможет психолог.