Несколько тонн пустоты. Покупка контейнера обернулась потерей денег для омича

Стоит сказать, что заманчивое предложение мужчина отыскал на популярном сайте объявлений, однако все равно согласился с «менеджером интернет-магазина», предложившим вести диалог в мессенджере. Лжеменеджеру удалось убедить покупателя и через некоторое время мужчина перечислил на указанный счет 238 тысяч рублей.