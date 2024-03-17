Несколько тонн пустоты. Покупка контейнера обернулась потерей денег для омича

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Пресс-центр Прокуратуры Омской области рассказал об очередном факте телефонного мошенничества по отношению к омичам. В частности, 14 марта в ведомство обратился 38-летний омич, ранее заинтересовавшийся покупкой морского грузового контейнера.
Стоит сказать, что заманчивое предложение мужчина отыскал на популярном сайте объявлений, однако все равно согласился с «менеджером интернет-магазина», предложившим вести диалог в мессенджере. Лжеменеджеру удалось убедить покупателя и через некоторое время мужчина перечислил на указанный счет 238 тысяч рублей.
Когда молчание со стороны «продавца», предупреждавшего, что на изготовление контейнера требуется некоторое время, затянулось — мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов.
Кроме того, пресс-служба Прокуратуры привела статистику мошенничества, совершенного дистанционно: с начала года зарегистрировано 1072 хищения, а за прошедшую неделю — 67. Общий ущерб от мошенников уже достиг суммы в 235 млн рублей.