Чиновникам рекомендовали удалить переписки в Telegram. Узнали, что будет в Омске

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:59
В связи с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова российским чиновникам рекомендовали почистить в этом мессенджере рабочие чаты. Об этом накануне, 25 августа, сообщил тг-канал Baza со ссылкой на источники.
«Поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и правительства России. Указание было дано и высшим чинам Минобороны РФ, а также некоторым крупным бизнесменам», — сообщает Baza.
Город55 выяснил, поступали ли такие рекомендации омским чиновникам.
«На данный момент (26.08.2024 8:35 ч.) рекомендации в адрес правительства Омской области не поступали», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
В мэрии Омска нашему изданию рассказали, что каких-либо сообщений на это счет не было. В работе телеграм-канала градоначальника Сергея Шелеста также изменений не планируется.
Ранее появилось официальное сообщение от Telegram с комментариями по этой ситуации.