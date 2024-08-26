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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

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Чиновникам рекомендовали удалить переписки в Telegram. Узнали, что будет в Омске

26 августа 2024, 04:54
Фото: 1MI
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Стало известно, будут ли омские чиновники удалять чаты в Tg после ареста Дурова

Меры безопасности связаны с задержанием во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.

В связи с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова российским чиновникам рекомендовали почистить в этом мессенджере рабочие чаты. Об этом накануне, 25 августа, сообщил тг-канал Baza со ссылкой на источники.

«Поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и правительства России. Указание было дано и высшим чинам Минобороны РФ, а также некоторым крупным бизнесменам», — сообщает Baza.

Город55 выяснил, поступали ли такие рекомендации омским чиновникам.

«На данный момент (26.08.2024 8:35 ч.) рекомендации в адрес правительства Омской области не поступали», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

В мэрии Омска нашему изданию рассказали, что каких-либо сообщений на это счет не было. В работе телеграм-канала градоначальника Сергея Шелеста также изменений не планируется.

Ранее появилось официальное сообщение от Telegram с комментариями по этой ситуации.

Мы соблюдаем закон. Telegram сделал официальное заявление по задержанию Дурова
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Чиновники#Губернатор#Пресс-секретарь#Мессенджер#Telegram#Франция#Город55#Павел Дуров#Рекомендации
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