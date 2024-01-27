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Published Сегодня, 10:12

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Пожилой омич лишился денег, пытаясь посмотреть интимные фото виртуальной знакомой

27 января 2024, 10:12
Фото: Город55
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Мошенники похитили со счета мужчины больше 17 тысяч рублей.

В омскую полицию обратился 68-летний житель Центрального округа с заявлением о хищении денег, сообщили сегодня, 27 января, в региональном УМВД.

Потерпевший рассказал, что нашел в интернете рекламу сайта знакомств. Мужчина установил приложение и начал переписываться с молодой девушкой. Позже общение перешло в мессенджер. Девушка представилась Миланой. Вскоре от новой знакомой пришел файл якобы с интимными фотографиями.

Когда омич попытался его открыть, экран телефона потух и мужчине стали приходить сообщения о списании денег с банковского счета. Всего злоумышленники похитили 17 115 рублей. Пенсионер понял, что его обманули, и отправился в полицию.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража».

В полиции напомнили, что при общении с незнакомцами в интернете, необходимо соблюдать меры предосторожности.

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#Происшествия#Полиция#Омск#УМВД#Хищение#Социальная сеть#Уголовное дело#Обман#Евгений Игишев#Мессенджер
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