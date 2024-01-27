Пожилой омич лишился денег, пытаясь посмотреть интимные фото виртуальной знакомой

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В омскую полицию обратился 68-летний житель Центрального округа с заявлением о хищении денег, сообщили сегодня, 27 января, в региональном УМВД.
Потерпевший рассказал, что нашел в интернете рекламу сайта знакомств. Мужчина установил приложение и начал переписываться с молодой девушкой. Позже общение перешло в мессенджер. Девушка представилась Миланой. Вскоре от новой знакомой пришел файл якобы с интимными фотографиями.
Когда омич попытался его открыть, экран телефона потух и мужчине стали приходить сообщения о списании денег с банковского счета. Всего злоумышленники похитили 17 115 рублей. Пенсионер понял, что его обманули, и отправился в полицию.
Следователи завели уголовное дело по статье «Кража».
В полиции напомнили, что при общении с незнакомцами в интернете, необходимо соблюдать меры предосторожности.