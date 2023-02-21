Омичи тратят пятую часть рабочего времени на переписку в чатах

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:59
Омичи тратят пятую часть рабочего времени на переписку в рабочих чатах, приводит статистику сервис по поиску работы SuperJob. В опросе, проведенном в средине февраля, приняли участие представители компаний и экономически активные жители Омска.
Выяснилось, что в среднем у омичей уходить на переписку по рабочим вопросам 21% рабочего времени. При этом женщины общаются в мессенджерах чаще мужчин — 26% против 18%. А каждая десятая сотрудница тратит на общение с коллегами и руководством больше половины рабочего дня.
Для решения рабочих вопросов общие мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber и Telegram, используют почти половина омских компаний — 44%. Еще 36% организаций пользуются как общими, так и корпоративными мессенджерами. Есть и компании (5%), где персоналу разрешают общаться только во внутренних корпоративных чатах.