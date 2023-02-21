Омичи тратят пятую часть рабочего времени на переписку в чатах

Выяснилось, что в среднем у омичей уходить на переписку по рабочим вопросам 21% рабочего времени. При этом женщины общаются в мессенджерах чаще мужчин — 26% против 18%. А каждая десятая сотрудница тратит на общение с коллегами и руководством больше половины рабочего дня.