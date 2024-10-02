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Кофейня

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Октябрь
Скоро в Омске откроется популярная московская сеть PIMS
2 октября, 11:59
Август
Объединит сообщество. В Омске впервые пройдет чемпионат кофе
9 августа, 13:49
Уже второй филиал. В омской Меге откроется Double bubble tea
6 августа, 11:46
Июль
«Бомбический проект». Для омичей в центре города откроют винный бар «Саша Белое»
1 июля, 06:13
Июнь
В Омске за 2,3 млн выставили на продажу бизнес по доставке суши и пиццы
5 июня, 04:02
В центре Омска на проспекте Маркса откроется кофейня «Терра Кофе»
4 июня, 04:54
Апрель
«Давняя идея». Виктор Скуратов рассказал о планах открыть кофейню в Южной Корее
15 апреля, 13:59
В Омске у «Сибзавода» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee
10 апреля, 09:13
Февраль
Капремонт школ, спасение котенка и кофейный ажиотаж. Омск сегодня
6 февраля, 15:48
Январь
Известный дизайнер назвал две кофейни, открытые омичами, лучшими в Москве
19 января, 12:06
«15 миллионов — большая удача». Омич Скуратов озвучил цену открытия кофейни
17 января, 09:26
«Чтобы стать лучше». В центре Омска закрылась популярная кофейня
Об этом сообщили в официальной группе заведения.
15 января, 10:38
Октябрь 2023
Посетитель остался на своем месте. Появилось видео, как в Омске авто заехало в кафе
На дороге столкнулись «девятка» и Chevrolet, после чего отечественный автомобиль врезался капотом в кофейню.
19 октября 2023, 06:39

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