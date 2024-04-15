«Давняя идея». Виктор Скуратов рассказал о планах открыть кофейню в Южной Корее

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Основатель кофеен «Skuratov Coffee» Виктор Скуратов рассказал о планах по открытию заведения своей сети за рубежом. Давней идеей, как признается предприниматель, была Южная Корея, где развит кофейный рынок.
«Меньше через месяц будем в Пусане на World of Coffee, и снова в Сеуле. Изучать местный кофейный рынок. А открыться в Республике Корея была наша давняя идея, хотя сейчас эта задачка для российских компаний сильно усложнилась. Но мы все равно не отказываемся от этих планов», — написал Виктор Скуратов на своей странице в соцсети.
Напомним, что в одном из недавних интервью бизнесмен рассказал, во сколько обходится открытие одной кофейни. По словам Скуратова, большая удача — потратить на заведение менее 15 миллионов рублей.