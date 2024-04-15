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«Давняя идея». Виктор Скуратов рассказал о планах открыть кофейню в Южной Корее

15 апреля 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
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Виктор Скуратов рассказал о планах открыть кофейню в Южной Корее

Омский бизнесмен Виктор Скуратов рассказал, что планирует открыть кофейню в Республике Корея и будет изучать местный кофейный рынок.

Основатель кофеен «Skuratov Coffee» Виктор Скуратов рассказал о планах по открытию заведения своей сети за рубежом. Давней идеей, как признается предприниматель, была Южная Корея, где развит кофейный рынок.

«Меньше через месяц будем в Пусане на World of Coffee, и снова в Сеуле. Изучать местный кофейный рынок. А открыться в Республике Корея была наша давняя идея, хотя сейчас эта задачка для российских компаний сильно усложнилась. Но мы все равно не отказываемся от этих планов», — написал Виктор Скуратов на своей странице в соцсети.

Напомним, что в одном из недавних интервью бизнесмен рассказал, во сколько обходится открытие одной кофейни. По словам Скуратова, большая удача — потратить на заведение менее 15 миллионов рублей.

«15 миллионов — большая удача». Омич Скуратов озвучил цену открытия кофейни
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Скуратов кофе#Кофейня#Кофе#Заведение
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